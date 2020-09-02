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【宏觀中國】發債成本上升　8月數十隻債券押後發行

股樓投資 11:36 2020/09/02

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雖然央行持續通過逆回購操作，向市場注入流動性。不過，原來債市卻是另一個景象，單單8月份，便有85隻信用債，包括企業債、中期票據和資產支持證券等，需要推遲發行或發行失敗，規模合計498.5億元（人民幣，下同）。

至於押後發行的原因，主要是發債成本上升及認講不足。內地報道指，進入6月流動性出現轉向，令債市迅速轉冷，最明顯，之前發行一隻債券的年化利率可能只有5%，如今大約升至6%，假如債券規模為5億元，發行期限為5年，企業便要多付2,500萬元的利息。

今年截至8月底，累計已有511隻債券押後或發行失敗，相比去年同期只有64隻。

據國盛證券分析，押後發行的發行人有類似特徵，都是高評級的地方國企或央企，且是主動提出押後或取消發行，均考慮在融資成本回落之後，再找機會重發。

但是，市場似乎預期未來發債成本將逐步提升，故國盛稱，如果未來發行人逐步接受利率最低的時間已過去，信用債融資規模也將隨之回升。

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記者：林衛

信用債券 中國 人民幣 經濟

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