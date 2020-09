【宏觀中國】發債成本上升　8月數十隻債券押後發行

雖然央行持續通過逆回購操作,向市場注入流動性。不過,原來債市卻是另一個景象,單單8月份,便有85隻信用債,包括企業債、中期票據和資產支持證券等,需要推遲發行或發行失敗,規模合計498.5億元(人民幣,下同)。

至於押後發行的原因,主要是發債成本上升及認講不足。內地報道指,進入6月流動性出現轉向,令債市迅速轉冷,最明顯,之前發行一隻債券的年化利率可能只有5%,如今大約升至6%,假如債券規模為5億元,發行期限為5年,企業便要多付2,500萬元的利息。

今年截至8月底,累計已有511隻債券押後或發行失敗,相比去年同期只有64隻。

據國盛證券分析,押後發行的發行人有類似特徵,都是高評級的地方國企或央企,且是主動提出押後或取消發行,均考慮在融資成本回落之後,再找機會重發。

但是,市場似乎預期未來發債成本將逐步提升,故國盛稱,如果未來發行人逐步接受利率最低的時間已過去,信用債融資規模也將隨之回升。

記者:林衛