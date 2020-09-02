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【小米股價】瑞信料小米奪華為市佔看31元 首間超越小米現價外資行

即市財經 11:28 2020/09/02

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瑞信認為小米將受惠華為禁令，上調小米目標價至31元，為唯一超越小米現價外資大行。

小米 （01810） 近期股價急升，今早高見26.95元，升5.3%，再創上市新高；不過其後倒跌，至11時25分，報24.8元，跌3.3%，未足半日成交逾70億元。小米自5月以來愈升愈急，已全線升越外資大行目標價。

瑞信今日將小米目標價由22.1元調升至31元，潛在升幅25%，為目前唯一一家超越小米現價的國際大行，該行維持小米「跑贏大市」評級。

瑞信預計，受累美國收緊禁令，華為智能手機出貨量將由2020年的1.98億部下降至2021年的5,000萬部，所損失份額將由其他主要手機品牌Oppo、vivo、小米、蘋果（美：AAPL）、三星彌補。

瑞信中國科技研究主管王曉瓊預測，小米明後年智能手機出貨量將達到1.78億、1.92億部，中國市場出貨達5,500萬、5700萬部，海外市場出貨為1.23億、1.35億部，相信海外市場份額增長勢頭持續，同時開始關注小米在國內市場市佔提升。

王曉瓊認為，小米將成為華為損失市佔的主要受惠者之一，若小米可搶佔華為流失份額的5%至20%，將可帶動小米2021年盈利增加2%至9%。基於小米市佔增長及互聯網業務月活躍用戶相應提升，瑞信將小米未來3年的盈利預測分別上調1%、4%、11%。

小米股價急升後已全線升越外資大行目標價，更多詳情請看【下一頁】

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編輯：陳健婷

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