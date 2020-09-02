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【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）

即市財經 22:02 2020/09/02

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李嘉誠目前持有ZOOM約8.5%股權，價值110億美元（約858億港元），持股市值相當於三分一身家。

疫情下在家工作（WFH）及在家學習急增，帶動視像會議程式ZOOM（美︰ZM）的需求。以周二（1日）ZOOM股價計，早於2013年已投資ZOOM的長和系創辦人李嘉誠，目前持有ZOOM約8.5%股權，價值110億美元（約858億港元），持股市值相當於李嘉誠三分一身家。

ZOOM股價於公布業績後，周二股價大升逾4成，市值高達1290億美元（約10,067億元）。ZOOM周三股價一度大跌一成，最新跌8.3%，暫報419.78美元，以最新價計，李嘉誠所持股份仍值101億美元（約785億港元）。

李嘉誠所持Zoom股份價值及表現，看圖更清楚

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ZOOM季度賺1.857億美元，按年升近33倍，經調整每股盈利92美仙，收入增逾3倍至6.635億美元，ZOOM並再上調全年業績指引。業績亮麗帶動ZOOM周二股價大升41%，帶挈李嘉誠持股市值一日內暴增32億美元（約250億港元）。

據彭博億萬富翁指數顯示，李嘉誠身家約326億美元。

疫情下對長和 （00001） 及長實 （01113） 造成打擊，今年來市值蒸發逾25%。

李嘉誠退休兩年多，李澤鉅長女據報加入李嘉誠基金會出任董事，詳情可看【下一頁

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（第二版更新Zoom周三股價）

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 李嘉誠 Zoom 長實集團（01113） 每股盈利 長和（00001） 在家工作

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