【ZOOM】李嘉誠持股ZOOM市值暴增至858億元　相當於三分一身家

▲ 李嘉誠目前持有ZOOM約8.5%股權，價值110億美元（約858億港元），持股市值相當於三分一身家。

疫情下在家工作（WFH）及在家學習急增，帶動視像會議程式ZOOM（美︰ZM）的需求。早於2013年已投資ZOOM的長和系創辦人李嘉誠，目前持有ZOOM約8.5%股權，價值110億美元（約858億港元），持股市值相當於李嘉誠三分一身家。

▼ 點擊圖片放大

ZOOM季度賺1.857億美元，按年升近33倍，經調整每股盈利92美仙，收入增逾3倍至6.635億美元，ZOOM並再上調全年業績指引。業績亮麗帶動ZOOM周二股價大升41%，帶挈李嘉誠持股市值一日內暴增32億美元（約250億港元）。

據彭博億萬富翁指數顯示，李嘉誠身家約326億美元。

疫情下對長和 （00001） 及長實 （01113） 造成打擊，今年來市值蒸發逾25%。

相關文章：【長實白武士】消息：長實牽頭為高銀金融提供全貸款融資 長實不加派員工入高銀董事局

相關文章：【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引 升41%市值突破1萬億港元

相關文章：【李嘉誠沽貨後】中環中心呎租跌至40元比鰂魚涌商廈更平 再證李嘉誠眼光準

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍