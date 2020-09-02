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【美國示威】特朗普：威斯康星非和平示威 是國內恐怖活動

環球政治 11:16 2020/09/02

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【美國示威】特朗普：威斯康星非和平示威 是國內恐怖活動

美國威斯康星州的示威演變成騷亂，總統特朗普不理民主黨反對，前往當地視察。不過，他並不是探訪早前被警射傷致瘓的黑人，而是表達對執法人員的支持，更指當地示威是國內恐怖活動。

自威斯康星州爆發示威以來，特朗普（Donald Trump）高叫「法紀」（law and order）的口號，成功鞏固支持者，亦在民調中追貼拜登。民主黨憂慮，特朗普今次到訪會激怒示威者，示威變得更激烈。

【美國示威】特朗普將赴威斯康星州 無意晤黑人傷者

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特朗普的車隊所經之處，示威者站在路障後面。馬路的兩側亦企滿兩大陣型的示威者，特朗普支持者不時與反警暴示威者對罵，氣氛緊張。

特朗普支持者高舉口號，向特朗普表示「謝謝你，拯救我們的城市」；另一方則寫上「（特朗普）不是我的總統」的標語。

特朗普威脅稱，即使當地官員反對，也要派更多的聯邦部隊進駐示威爆發地基諾沙（Kenosha）。他未有探訪受傷的黑人，但與其母親的牧師見過面。

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基諾沙示威造成2人死亡，不少商店受損，特朗普視察後表示：

「這不是和平示威的舉動，是真實的國內恐怖行為。」

特朗普造訪了被縱火的商店，承諾協助店主重建。他又指出，將撥款至少4700萬美元，支援該州的執法部門、小型企業及推動公共安全計劃，揚言要令基諾沙恢復原狀。

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責任編輯：鄧燕君

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