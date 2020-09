被新書爆料指曾中風入院 特朗普斥：假新聞

美國大選會在11月3日舉行,美國總統特朗普及民主黨總統候選人拜登的健康狀況,同樣受到外界關注。《紐約時報》有記者撰寫新書指,特朗普去年因為中風一度入院。特朗普否認此說法,稱此為假新聞。特朗普醫生亦證實,特朗普身體健康,仍可以處理總統的工作。

美國《紐約時報》記者施密特(Michael Schmidt)即將出版的新書爆料,指特朗普去年11月曾私下到訪醫院。

書中更指,特朗普已授權副總統彭斯(Mike Pence),如果特朗普必須接受麻醉,彭斯會隨時待命,以接任總統的權力。

《紐時》記者新書:特朗普去年訪醫院 授權彭斯接棒

特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威

另一名作者温斯洛(Don Winslow)則表示,收到3個華府消息人士指,特朗普曾小中風。

特朗普在Twitter撰文指:

「這沒完沒了!現在他們正所說你們最愛的總統,即是我,曾到訪沃爾特里德國家醫療中心,並曾出現小中風。這並沒有發生過在我這位(總統)候選人身上,假新聞。可能他們是在說另一個政黨的另一名參選人。」

(It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!)