被新書爆料指曾中風入院 特朗普斥：假新聞

美國大選會在11月3日舉行，美國總統特朗普及民主黨總統候選人拜登的健康狀況，同樣受到外界關注。《紐約時報》有記者撰寫新書指，特朗普去年因為中風一度入院。特朗普否認此說法，稱此為假新聞。特朗普醫生亦證實，特朗普身體健康，仍可以處理總統的工作。

美國《紐約時報》記者施密特（Michael Schmidt）即將出版的新書爆料，指特朗普去年11月曾私下到訪醫院。

書中更指，特朗普已授權副總統彭斯（Mike Pence），如果特朗普必須接受麻醉，彭斯會隨時待命，以接任總統的權力。

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另一名作者温斯洛（Don Winslow）則表示，收到3個華府消息人士指，特朗普曾小中風。

特朗普在Twitter撰文指：

「這沒完沒了！現在他們正所說你們最愛的總統，即是我，曾到訪沃爾特里德國家醫療中心，並曾出現小中風。這並沒有發生過在我這位（總統）候選人身上，假新聞。可能他們是在說另一個政黨的另一名參選人。」 （It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!）

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特朗普醫生康利（Sean Conley）亦發聲明指，確認特朗普並未曾中風、小中風或急性心血管病，形容特朗普依然健康，可以處理總統的工作。

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責任編輯：林嘉莉