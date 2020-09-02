新冠肺炎疫情持續　紐約市將延遲開學

紐約市因新冠肺炎狀病毒問題，而決定推遲開學日。

紐約市公立學校與教師聯合工會(United Federation of Teachers)於周二（1日）達成協議，考慮到新冠肺炎所引申的安全疑慮，將新學年開學時間原定於9月10日推遲到9月21日。

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據路透社報道，該協議是紐約市內的學校在疫情大流行以及特朗普政府要求重新開學的壓力下達成，協議中也提及將融合在課堂學習與遙距學習的概念。於9月16日起為學生提供遙距教學，至9月21日則展開線下課程（面對面授課）。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，學校將採取適當的健康措施，以確保有時間為教育者準備開學。白思豪曾多次表示，大部分家長都希望學生可以回校上課，而且也有利他們的學業表現。

另一方面，美國洛杉磯和芝加哥於今個學年則全面實行線上授課。有外界擔心，約學校重新展開線下授課，或會爆發大規模感染。

美國單日新增的新冠肺炎確診案日漸回落，截至周一（31日）共36,263人感染，少於8月7日單日增加56,105人確診的數量。

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責任編輯：黎淑雯