【中國經濟】瑞銀汪濤：中國應加強與國際融合　同時加大改革刺激內需

▲ 汪濤指，中國應該一方面堅持對外開放，甚至是加速擴大開放，另外一方面繼續推動市場化的改革。

瑞銀亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤表示，「雙循環」一方面是跟國際的深度融合，中國跟世界經濟的深度融合肯定是不能放棄的，但確實面臨一些挑戰，即貿易保護主義封鎖、全球經濟目前陷入衰退，因此中國應該同時在國內加大挖掘潛力，包括擴大內需，推進改革，提高生產力。

汪濤稱，疫情後做了數次中國消費者調查，調查疫情後那些方面增加及減少支出，減少的支出包括海外出行，因為有出行的限制等等；增加的包括醫療，自我提升的服務、健身、保健等等方面，電子產品的需求也明顯增加，因為大家都在家辦公或者上網課，而這更是全球的情況，這是消費者行為的改變。

新零售、全管道模式是投資新機遇

另外線下轉線上，也就是數位化提速也非常明顯，越來越多的東西，不僅僅是之前電商傳統的產品，現在更多蔬菜水果也線上進行，奢侈品都有線上，還有線上的娛樂服務等等。消費升級的趨勢在改變，他們願意花更多的錢買更好的產品，或者更好地體驗，向高端的產品升級的趨勢也是沒有改變的。

消費的新趨勢，包括人工智能、大數據更多的應用對行業和工業也會產生影響，包括新零售的方式，全管道的模式，居家辦公、生物支付等自動化的應用增加，是未來投資資本市場和行業新的機遇。

料中國未來十年長期潛在增速年均約4.5%

中國應該一方面堅持對外開放，甚至是加速擴大開放，另外一方面繼續推動市場化的改革，包括城市戶籍制度的改革，農村土地制度的改革，包括現在也有國企改革三年行動方案，很多改革需要進一步推進，如果能做到推進這些改革和開放的措施，中長期發展的前景仍然是非常好的，預期中國未來十年長期潛在增速預計年均4.5%。

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編輯：陳韻妍