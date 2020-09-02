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【瑞幸餘波】神州優車遭內地新三板強制除牌 未能及時披露2019年年報

即市財經 10:40 2020/09/02

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神州租車股東神州優車將被內地新三板強制終止掛牌，因未能在8月31日前披露2019年年度報告。

神州租車 （00699） 股東神州優車（新三板：838006）披露，因為公司未能在8月31日前披露2019年年度報告，根據全國中小企業股份轉讓系統（新三板）相關規定，公司將被強制終止掛牌。

神州優車表示，公司於7月28日出具承諾，在8月31日前披露2019年年度報告，此前2019年度審計工作正常推進。

不過於7月31日，神州優車收到中證監的《行政處罰事先告知書》，擬認定公司不晚於1月17日取得北京寶沃控股權，公司應從2019年1月17日起將北京寶沃納入合併財務報表範圍。神州優車表示，認為結論與實際情況不符，公司發起聽證程序，相關程序尚未完成，但是擬認定結論對公司審計工作造成較大影響，包括合併範圍、合併基準等，對公司編制2019年度財務報告造成重大且廣泛影響。

神州租車今早高開0.8%後轉跌，至10時28分，報2.48元，跌2%，成交179萬元。

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編輯：陳健婷

香港股票 神州租車（00699）

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