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【石Sir午市閒談】小米、東風、新創建最新部署（立即觀看）

即市財經 12:32 2020/09/02

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恒生指數半日倒跌139點，報25045點。期指應如何部署？今日焦點股有江西銅業 （00358） 、東風 （00489） 、新創建 （00659） 、小米 （01810） 、中國聯塑 （02128） 及玖龍紙業 （02689） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : 石Sir午市閒談

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