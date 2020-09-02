【TikTok拆骨】核心技術出售存疑 TikTok交易或觸礁

美國總統特朗普重申字節跳動（ByteDance）必須於9月15日前出售TikTok美國業務，惟TikTok的交易可能變。外電引述消息人士指，TikTok的核心演算法（algorithm）技術一直視為交易談判的一部分，受中國上周五對出口技術作出新限制影響，現質疑演算法可否作為交易的一部份。

消息人士指，TikTok透過演算法準確推薦影音予目標用戶，為TikTok的商業秘密武器，亦是TikTok出售的資產中最大價值之一。競投者若不能得到演算法，質疑交易可否成立。

中國上周五對人工智能技術出口作出新限制，一旦獲確認是出售資產的一部分，由於行動被視為出口，交易需獲中國政府批准。

微軟（美：MSFT）及甲骨文（Oracle）正就收購TikTok進行深入商討，同時已向特朗普遞交文件，希望獲得批准。微軟夥拍沃爾瑪（Walmart）收購TikTok，甲骨文則獲得私募基金Sequoia Capital的支持。據指，TikTok最快周二公布拆售美國、新西蘭和澳洲業務的商議買家，字節跳動將以200億至300億美元（約1,550億至2,325億港元）出售TikTok相關業務。

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編輯：袁諾曦