高銀金融今早停牌　消息：長實牽頭為高銀金融提供全貸款融資不加派員工入高銀董事局

▲ 消息指，長實牽頭為高銀金融提供貸款，為高銀解困。

高銀金融 （00530） 早前陷入財務危機，消息指，長實地產 （01113） 繼派出高層馬勵志加入高銀董事會，已於周一與高銀簽訂一系列重組協議，成為高銀的「白武士」。市場消息稱，重組協議並不包括股權，長實亦不會派更多員工加入高銀。高銀金融今早停牌。

對於有傳聞指長實與高銀金融簽訂「一系列重組協議」，長實回應稱，根據已簽訂保密協議，公司不便評論。高銀金融亦不評論。

長實馬勵志入高銀後 一直商討重組事宜

市場消息指，長實自派員進入高銀金融董事會後，一直與高銀金融商討重組事宜，最終長實成功聯繫數名貸款人，並由長實牽頭，於8月31日與高銀金融簽訂一系列重組協議。 高銀於7月底委任長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志為副主席兼非執行董事，以便馬勵志能對高銀的財務及重組事宜投入更多時間及參與。當時長實回應是否有意成為白武士時稱：「會積極研究高銀的財務狀況及負債情況。」

消息稱，今次長實與高銀簽訂的重組協議並不涉及股權，是純貸款協議，而長實亦不會額外派多名員工進入高銀金融董事會。長實主席李澤鉅上月曾表示，長實與高銀是非常不同的公司，希望能與高銀討論合作尋找協同效應，目前討論進行中，有確實事項會盡快公布。

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編輯：陳韻妍