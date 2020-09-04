【長實白武士】高銀金融承認長實協助下獲得87億元貸款、股價暴漲逾六成　高銀並以20.5億元代價售保理業務

▲ 長實協助高銀金融獲得87億元貸款，助高銀解困。

高銀金融 （00530） 早前陷入財務危機，如本報早前披露，高銀今日公布，在長實 （01113） 協助下，達成一項融資計劃，將可融資約87億元。同時，高銀表示，將向獨立第三方Power Alpha Global出售從事提供保理服務的高銀保理（中國），預期扣除相關開支後，出售事項所得款項淨額約20.47億元，擬用於償還債務及作為一般營運資金。高銀下午復牌，股價暴漲逾六成。

高銀指，周三與Power Alpha Global訂立條款書，將以20.5億元代價出售高銀保理（中國）股權及股東貸款。Power Alpha Global於60日內完成盡職審查後，將以現金支付（即10.25億元）作為按金，代價餘額19.475億元則於完成時支付。

截至6月底，高銀保理（中國）未經審核合併資產淨值約7.88億元，未償還股東貸款約12.62億元。

長實馬勵志入高銀後 一直商討重組事宜

本報早前引述消息指，長實繼派出高層馬勵志加入高銀董事會，已於周一與高銀簽訂一系列重組協議，成為高銀的「白武士」，重組協議並不包括股權，長實亦不會派更多員工加入高銀。

市場消息指，長實自派員進入高銀金融董事會後，一直與高銀金融商討重組事宜，最終長實成功聯繫數名貸款人，並由長實牽頭，於8月31日與高銀金融簽訂一系列重組協議。 高銀於7月底委任長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志為副主席兼非執行董事，以便馬勵志能對高銀的財務及重組事宜投入更多時間及參與。當時長實回應是否有意成為白武士時稱：「會積極研究高銀的財務狀況及負債情況。」

長實主席李澤鉅上月曾表示，長實與高銀是非常不同的公司，希望能與高銀討論合作尋找協同效應，目前討論進行中，有確實事項會盡快公布。

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（第二版更新通告內容）

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編輯：陳韻妍