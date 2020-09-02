【港股開市】恒指跌近100點無阻科技股向上　阿里美團小米京東創新高

隔晚美股向好，道指收報26645點，升215點；標指收報3526點，升26點；納指收報11939點，升164點。恒指今早曾高開55點，開報25239點，其後好快轉跌，截至約10時已跌逾150點。

幸好恒指向下未有影響科技股升勢，ATMX中僅騰訊（00700） 無創新高，美團點評 （03690） 升3%，高見280元創新高；小米 （01810） 再升0.4%，高見26.95元新高，阿里巴巴 （09988） 升2%，高見290.8元新高。另外京東（09618）升5%高見326元新高。 香港電視 （01137） 再升5.5%，破頂高見13.3元。

即將染藍的藥明生物 （02269） 遭大股東減持，每股配售價185元，相當於藥明生物上日收市價198.3元折讓6.7%，套現約61億元。不過集團向來有穩定套現記錄，暫不用太擔心，股價暫逆市跌3.6%。

滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe公布，從10月1日開始，信用卡每月的增值上限將從2000元下調至1000元。未知是否受事件影響，今早股價受壓，現跌逾2%。

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撰文 : 黃卓賢