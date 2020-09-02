網易有道夏季營銷投入擴大 網易：或損本季合併利潤

▲ 網易旗下網易有道披露，因夏季擴大銷售及營銷投入，本季淨虧損有機會擴大。

網易 （09999） 公告，在美國上市的子公司網易有道（美：DAO）披露夏季業務消息，夏季是國內學生通常為新學年報名課外輔導的季節，在今年7月和8月兩個月期間，有道精品課中K12課程的正價課報名人次超過46萬，比去年同期增長超過500%。

網易有道表示，顯著增加了其銷售及營銷投入，以抓住夏季契機。儘管投入可能增大本季度的淨虧損，但有道預計將受益於措施帶來的長期收益。

網易稱，如果按照預期有道本季度淨虧損增加，可能對集團本季度合併淨利潤有所影響。

網易今日高開0.4%，其後轉跌，暫報151.6元，跌0.9%。

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編輯：陳健婷