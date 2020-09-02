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【藥明生物2269】藥明生物下周正式染藍　主要股東減持3300萬股套61億

股樓投資 09:35 2020/09/02

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將於下周一（7日）正式染藍的藥明生物（02268），被主要股東WuXi Biologics Holdings配售減持3,299.69萬股股份，相當於已發行股本總額約2.43%，每股配售價185元，較昨日（1日）收市價折讓6.7%，套現61億元。

配售完成後，WuXi Biologics持股比重，將由25.77%降至23.35%，將繼續為公司之主要股東。

藥明今早開市偏軟，最新報192.4元，跌近3%，成交額66億元。

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藥明生物再多3間大行睇好 中金升目標價三成里昂睇220.9元 詳情請按：【見下頁

藥明生物今年以來升勢未停過，年初時由98.65元起步，在8月獲選入恒指成分股後，股價最高曾升至209.2元，累計升1.1倍。

早前瑞銀發表報告，上半年經營環境艱難，但藥明仍簽訂了38個新項目，較公司指引20個更高，反映集團強勁的執行能力及危中機中擁有積極性。雖然與國際同業相比，估值上極為接近，反映未來1至2年增長，但3至5年的長期增長潛力尚未反映，維持「買入」評級，目標價由167元調升至227元。

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撰文：李兆明

香港股票 藥明生物（02269） 配售 減持

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