【港股市況】恒生指數高開55點後倒跌　ATMX逆市升阿里美團小米創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股高收，美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI勝預期，道指升215點，道指期貨今早續向好。恒生指數今早承接高開55點，開報25239點，惟開市後早段隨即倒跌約100點。

焦點新聞︰

【限聚令放寬】消息：限聚令僅微調 本周放寬按摩院營業（附現有措施安排）

即市走勢︰

【09︰43】香港電視 （01137） 再升近9%，破頂高見13.3元。

【09︰39】ATMX齊股造好，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，破頂高見290.8元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見555元；美團點評 （03690） 升近3%，破頂高見280元；小米 （01810） 升近1%，破頂高見26.95元。

另外，京東 （09618） 升近5%，破頂高見326元；網易 （09999） 則跌近0.9%，低見151元。

網易有道夏季營銷投入擴大 網易：或損本季合併利潤

【09︰37】南方恒生科技 （03033） 升逾2%，報7.88元。恒生科技指數升2.6%，報7870點，高見7891點創推出後新高。

【09︰33】敏實 （00425） 股價續升近6%，破頂高見31元。敏實成功進入Tesla供應鏈，大和報告日前指敏實贏得Tesla 鋁件訂單，負責供應柏林工廠的Model Y相關零件，大和料敏實未來在可進入Tesla的全球供應鏈內。

【Tesla】敏實入Tesla供應鏈大升逾一成 大和籲買即日到價

【09︰32】港股早段倒跌約60點，恒生指數報25124點。

【09︰30】滙豐 （00005） 承接ADR走勢，股價今早跌1%，低見33.1元。滙豐旗下電子錢包PayMe公布，從10月1日開始，信用卡每月的增值上限將從2000元下調至1000元。

【PayMe 儲分難】PayMe10月下調信用卡增值金額至1000元

【09︰29】內地3大股指高開，上證升0.3%，深證升0.2%，創業板指升0.1%。

【09︰28】吉利汽車 （00175） 升近3%，開報17.6元。吉利公告，已獲上交所受理科創板上市申請，並提交初步招股書，將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%。

【吉利回A】吉利汽車公告獲上交所受理上市申請 衝刺科創板整車第一股（第二版）

【09︰26】圓通速遞國際 （06123） 升逾13%，開報2.26元。圓通速遞（滬：600233）公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴 （09988） 以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

阿里巴巴斥資66億人幣增持圓通12%股權 雙方達成戰略合作探索數字化物流

【09︰20】恒指升55點，開報25239點。新經濟股造好，美團點評 （03690） 升逾5%，開報280元；小米 （01810） 升近4%，開報26.6元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，開報290元，3股齊創新高。藥明生物 （02269） 大股東減持，股價逆市跌逾4%。

【09︰13】即月期指開報25071點，升6點。

【09︰03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有2000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1800億元人民幣。

【08︰46】恒指黑期升約26點，報25232點，道指期貨升78點，報28700點。

【07︰55】藥明生物 （02269） 大股東再度減持。藥明生物公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited配售3299.7萬股股份，每股配售價185元，相當於藥明生物上日收市價198.3元折讓6.7%，套現約61億元。

【藍籌新貴】藥明生物大股東折讓6.7%再減持 套現61億

【07︰40】道指收報26645點，升215點或0.8%；標指收報3526點，升26點或0.8%；納指收報11939點，升164點或1.4%。

港股ADR收報25153點，跌31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報32.93元，跌0.57元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報546.54元，升7.54元或1.4%。恒指夜期收報24965點，跌100點，低水220點。

道指升215點港股ADR跌31點 紐約期油升0.4%

【07︰35】港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接3.16億美元沽盤，向銀行體系注資24.49億港元，一日兩度注資共121.37億港元，銀行體系結餘將增至2063.28億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資24.49億港元 一文看清金管局接美元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看



責任編輯︰梁浩碩