【港股市況】恒指黑期升約26點　道指期貨升78點（不斷更新）

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【疫情焦點】全球累計逾2594萬確診 美國累計625萬
美股高收，美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI勝預期，道指升215點，道指期貨今早續向好。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約31點，恒指料開報25153點。
焦點新聞︰
【限聚令放寬】消息：限聚令僅微調 本周放寬按摩院營業（附現有措施安排）
即市走勢︰
【09︰03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有2000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1800億元人民幣。
【08︰46】恒指黑期升約26點，報25232點，道指期貨升78點，報28700點。
【07︰55】藥明生物 （02269） 大股東再度減持。藥明生物公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited配售3299.7萬股股份，每股配售價185元，相當於藥明生物上日收市價198.3元折讓6.7%，套現約61億元。
【07︰40】道指收報26645點，升215點或0.8%；標指收報3526點，升26點或0.8%；納指收報11939點，升164點或1.4%。
港股ADR收報25153點，跌31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報32.93元，跌0.57元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報546.54元，升7.54元或1.4%。恒指夜期收報24965點，跌100點，低水220點。
【07︰35】港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接3.16億美元沽盤，向銀行體系注資24.49億港元，一日兩度注資共121.37億港元，銀行體系結餘將增至2063.28億港元。
【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資24.49億港元 一文看清金管局接美元
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責任編輯︰梁浩碩