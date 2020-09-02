  • 29°C
香港時間 : 2020902日 (三) 09:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約26點　道指期貨升78點（不斷更新）

即市財經 09:03 2020/09/02

分享：

港股市況不斷更新

美股高收，美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI勝預期，道指升215點，道指期貨今早續向好。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約31點，恒指料開報25153點。

焦點新聞︰

【限聚令放寬】消息：限聚令僅微調　本周放寬按摩院營業（附現有措施安排）

即市走勢︰

【09︰03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有2000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1800億元人民幣。

【08︰46】恒指黑期升約26點，報25232點，道指期貨升78點，報28700點。

【07︰55】藥明生物  （02269）  大股東再度減持。藥明生物公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited配售3299.7萬股股份，每股配售價185元，相當於藥明生物上日收市價198.3元折讓6.7%，套現約61億元。

【藍籌新貴】藥明生物大股東折讓6.7%再減持　套現61億

【07︰40】道指收報26645點，升215點或0.8%；標指收報3526點，升26點或0.8%；納指收報11939點，升164點或1.4%。

港股ADR收報25153點，跌31點或0.1%。滙豐  （00005）  ADR折合報32.93元，跌0.57元或1.7%；騰訊  （00700）  ADR折合報546.54元，升7.54元或1.4%。恒指夜期收報24965點，跌100點，低水220點。

道指升215點港股ADR跌31點　紐約期油升0.4%

【07︰35】港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接3.16億美元沽盤，向銀行體系注資24.49億港元，一日兩度注資共121.37億港元，銀行體系結餘將增至2063.28億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資24.49億港元　一文看清金管局接美元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 藥明生物（02269） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾2594萬確診　美國累計625萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【恒指夜期】港股再跑輸美股　恒指夜期收市跌100點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】港股再跑輸美股　恒指夜期收市跌100點失守25000關（不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【美股市況】道指升215點　納指再升1.4% Zoom績後飈4成 Tesla配股跌近5%（不斷更新）
【美股市況】道指升215點　納指再升1.4% Zoom績後飈4成 Tesla配股跌近5%（不斷更新）
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存