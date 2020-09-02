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【港股市況】恒指倒跌64點科指升3%　ATM逆市升圓通速遞國際飈近2.6倍（不斷更新）

即市財經 16:30 2020/09/02

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港股市況不斷更新

美股高收，美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI勝預期，道指升215點，道指期貨今早續向好。恒生指數今早承接高開55點，開報25239點，大市早段倒曾跌逾200點，跌穿25000點水平，恒生指數最終跌64點，收報25120點。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【限聚令放寬】陳肇始：周五起晚市堂食放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）

【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄54.5億超購近6倍（不斷更新）

【新股IPO】一文看清9987百勝中國上市水位（不斷更新）

【ZOOM】李嘉誠持股ZOOM市值暴增至858億元　相當於三分一身家

即市走勢︰

【16︰30】即月期指收報25057點，跌8點，低水63點。

【16︰10】恒生指數收報25120點，跌64點。恒生科技指數收報7909點，升234點或近3.1%，創推出後新高。ATMX逆市升，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 創新高。圓通速遞國際 （06123） 飈近2.6倍。

【16︰00】恒生指數U盤前跌48點，報25136點。

【15︰56】小米 （01810） 收市前轉升0.6%，報25.75元。

【15︰44】恒生指數尾市跌約60點，報25123點。

【15︰31】康希諾生物 （06185） 跌幅收窄至2.3%，報155.2元，今早曾低見141.1元。

【15︰22】小米 （01810） 反覆跌0.4%，成交102億元超騰訊 （00700）

【15︰16】港股跌幅收窄至約45點，報25139點。

【15︰00】內地股市個別發展，上證跌近0.2%；深證升近0.3%；創業板指升近0.8%。

【14︰55】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌1.8%；金沙 （01928） 跌2.6%。

【14︰43】大家樂 （00341） 升1%；大快活 （00052） 升0.1%；太興 （06811） 升3.5%；翠華 （01314） 升1.5%。衛生福利局局長陳肇始表示，政府決定繼續有序放寬限聚令措施，逐步延長堂食安排，由晚上9時，調整至晚上10時。

【限聚令放寬】陳肇始：晚市堂食放寬至10時　健身室、按摩院有條件恢復營業（附現有措施安排）

【14︰41】大市再度轉跌約100點，報25085。

【14︰37】阿里巴巴 （09988） 升至292元創新高，升近3.3%。

【14︰30】比亞迪電子 （00285） 升近一成，破頂高見36.8元。

【14︰27】大市再度回軟，跌約30點，報25154點。

【14︰24】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至3%，高見291.4元創上市新高。

【14︰15】圓通速遞國際 （06123） 飈2.6倍，破頂高見7.31元，成交13億元。

【14︰15】港股午後轉升，恒生指數升25點，25210點。

【13︰39】大市跌幅進一步收窄至約45點，報25139點。期指率先倒升16點，報28051點。

【13︰31】領展 （00823） 回購兼疫情漸緩，股價午後升半成，高見64.2元。

【13︰26】恒生科技指數午後升200點或2.6%，報7875點。

【13︰25】小米 （01810） 午後再轉升0.8%，今早曾倒跌3%，低見24.7元。

【13︰21】美團點評 （03690） 午後升逾4%，報276.6元。

【13︰17】比亞迪 （00285） 升逾7%，破頂高見36.3元，連升5日。

【13︰15】圓通速遞國際 （06123） 升幅擴至1.5倍，破頂高見4.97元。

【13︰14】大市跌幅略為收窄至不足100點，報25088點，跌96點。

【13︰04】圓通速遞國際 （06123） 午後升幅擴至1.12倍，破頂高見4.26元。

【13︰02】恒生指數午後初段跌約140點，報25044點。

【13︰00】康希諾生物  （06185）  公布，已開始重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。康希諾生物午後跌幅收窄至約7%。

【新冠肺炎疫苗】康希諾生物︰已開始重組新冠疫苗III期臨床試驗

【12︰00】恒生指數半日倒跌139點，中午收報25045點險守二萬五。國指跌30點，報9982點。恒生科技指數升154點，中午收報7829點。內銀續弱，4大內銀齊破底，小米 （01810） 創新高後倒跌逾1%；圓通速遞國際 （06123） 飈升1倍。

【11︰48】消息指晚市禁堂食時間會微調，由晚上9時，調整至晚上10時，大家樂 （00341） 升0.2%；大快活 （00052） 跌0.7%；翠華 （01314） 跌1.5%；太興 （06811） 持平無升跌。

叙福樓  （01978） 跌逾3%，低見0.44元。集團主席兼行政總裁黃傑龍昨日在Facebook宣布，集團最後1間位於天水圍頌富商場的敘福樓將於9月中正式結業。

【零售寒冬】敘福樓最後分店月中結業　黃傑龍：答應年年加租仍不獲續租

【11︰46】領展 （00823） 股價造好，逆市升3%，高見63.15元。領展昨日回購50萬股，每股平均61.1798元。

【11︰43】中國飛鶴 （06186） 跌逾4%，低見15.02元，成交達27.7億元。

【11︰39】港股中午收市前跌約160點，報25027點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌0.4%；深證升0.03%；創業板指升近0.4%。

【11︰30】康希諾生物 （06185） 挫一成，低見142.6元。康希諾生物首席財務官王靖日前在港交所生物科技峰會上透露，疫苗現時正進行臨床測試，估計將在3至6個月後有第三期的初步結果。

【11︰26】內銀股續弱，4大內銀齊齊破底，建行 （00939） 跌1.8%；工行 （01398） 跌2.1%；中行 （03988） 跌1.2%；農行 （01288） 跌1.6%。

【11︰22】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見24.7元。

【小米股價】瑞信料小米奪華為市佔看31元 首間超越小米現價外資行

【11︰07】恒生科技指數最新報7766點，升92點或1.2%。

【11︰00】金融股向下，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌1.6%，拖累大市跌約200點，2股合計共拉低大市約80點。

【10︰55】神州租車  （00699） 跌逾1%，低見2.48元。神州租車股東神州優車（新三板：838006）披露，因為公司未能在8月31日前披露2019年年度報告，根據全國中小企業股份轉讓系統（新三板）相關規定，公司將被強制終止掛牌。

【瑞幸餘波】神州優車遭內地新三板強制除牌 未能及時披露2019年年報

【10︰54】小米 （01810） 股價波動，最新報25.25元，倒跌1.4%。

【10︰45】大市最新跌約160點，續於25000點水平附近爭持。

【10︰39】手機孖寶逆市向上，舜宇 （02382） 升逾4%，高見119.5元；瑞聲 （02018） 升0.2%。

【10︰31】閱文集團 （00772） 升逾12%，高見56.75元。閱文集團公布，向執行董事程武授出合共約22.41萬份受限制股份單位，佔公司股本約0.02%。按日（1日）收市價50.4元計，受限制股份單位市值為1000萬人民幣。

【10︰22】小米 （01810） 再轉升1.6%，報26元。

【10︰14】港股跌幅收窄至約100點，報25086點，重上25000點水平。

【10︰03】教育股向下，睿見教育 （06068） 跌2成；楓葉教育 （01317） 跌18%；天立教育 （01773） 跌17%，為跌幅最大股份頭三位。中央全面深化改革委員會第十五次會議昨召開。會議審議通過了《關於新時代振興中西部高等教育的若干意見》及《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》。

【10︰13】圓通速遞國際 （06123） 升幅擴至1倍，破頂高見3.99元，成交近2.3億元。

【10︰01】小米 （01810） 高見26.95元創新高後，股價隨市倒跌近1%，低見24.7元。

【09︰57】高銀金融 （00530） 升2%，消息指長實地產  （01113）  繼派出高層馬勵志加入高銀董事會，已於周一與高銀簽訂一系列重組協議，成為高銀的「白武士」。

【長實白武士】消息：長實牽頭為高銀金融提供全貸款融資　長實不加派員工入高銀董事局

【09︰56】大市跌幅擴大至逾200點，跌穿25000點水平。恒生指數報24979點，跌205點。

【09︰53】港股跌幅擴大至約160點，恒生指數報25024點，再試25000點水平支持。

【09︰51】圓通速遞國際 （06123） 升幅擴大至逾4成，破頂高見2.98元。

【09︰43】香港電視 （01137） 再升近9%，破頂高見13.3元。

【09︰39】ATMX齊股造好，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，破頂高見290.8元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見555元；美團點評 （03690） 升近3%，破頂高見280元；小米 （01810） 升近1%，破頂高見26.95元。

另外，京東 （09618） 升近5%，破頂高見326元；網易 （09999） 則跌近0.9%，低見151元。

網易有道夏季營銷投入擴大 網易：或損本季合併利潤

【09︰37】南方恒生科技 （03033） 升逾2%，報7.88元。恒生科技指數升2.6%，報7870點，高見7891點創推出後新高。

【09︰33】敏實 （00425） 股價續升近6%，破頂高見31元。敏實成功進入Tesla供應鏈，大和報告日前指敏實贏得Tesla 鋁件訂單，負責供應柏林工廠的Model Y相關零件，大和料敏實未來在可進入Tesla的全球供應鏈內。

【Tesla】敏實入Tesla供應鏈大升逾一成　大和籲買即日到價

【09︰32】港股早段倒跌約60點，恒生指數報25124點。

【09︰30】滙豐 （00005） 承接ADR走勢，股價今早跌1%，低見33.1元。滙豐旗下電子錢包PayMe公布，從10月1日開始，信用卡每月的增值上限將從2000元下調至1000元。

【PayMe 儲分難】PayMe10月下調信用卡增值金額至1000元

【09︰29】內地3大股指高開，上證升0.3%，深證升0.2%，創業板指升0.1%。

【09︰28】吉利汽車  （00175） 升近3%，開報17.6元。吉利公告，已獲上交所受理科創板上市申請，並提交初步招股書，將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%。

【吉利回A】吉利汽車公告獲上交所受理上市申請 衝刺科創板整車第一股（第二版）

【09︰26】圓通速遞國際 （06123） 升逾13%，開報2.26元。圓通速遞（滬：600233）公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴  （09988）  以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

阿里巴巴斥資66億人幣增持圓通12%股權 雙方達成戰略合作探索數字化物流

【09︰20】恒指升55點，開報25239點。新經濟股造好，美團點評 （03690） 升逾5%，開報280元；小米 （01810） 升近4%，開報26.6元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，開報290元，3股齊創新高。藥明生物 （02269） 大股東減持，股價逆市跌逾4%。

【09︰13】即月期指開報25071點，升6點。

【09︰03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有2000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1800億元人民幣。

【08︰46】恒指黑期升約26點，報25232點，道指期貨升78點，報28700點。

【07︰55】藥明生物  （02269）  大股東再度減持。藥明生物公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited配售3299.7萬股股份，每股配售價185元，相當於藥明生物上日收市價198.3元折讓6.7%，套現約61億元。

【藍籌新貴】藥明生物大股東折讓6.7%再減持　套現61億

【07︰40】道指收報26645點，升215點或0.8%；標指收報3526點，升26點或0.8%；納指收報11939點，升164點或1.4%。

港股ADR收報25153點，跌31點或0.1%。滙豐  （00005）  ADR折合報32.93元，跌0.57元或1.7%；騰訊  （00700）  ADR折合報546.54元，升7.54元或1.4%。恒指夜期收報24965點，跌100點，低水220點。

道指升215點港股ADR跌31點　紐約期油升0.4%

【07︰35】港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接3.16億美元沽盤，向銀行體系注資24.49億港元，一日兩度注資共121.37億港元，銀行體系結餘將增至2063.28億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資24.49億港元　一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 康希諾生物－B（06185） 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 神州租車（00699） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 閱文集團（00772）

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