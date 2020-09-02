  • 29°C
香港時間 : 2020902日 (三) 09:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情焦點】全球累計逾2594萬確診　美國累計625萬

即市財經 08:23 2020/09/02

分享：

【疫情焦點】全球累計逾2594萬確診　美國累計625萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月2日早上8時，全球累計25,942,519宗新冠肺炎確診病例，較上日增加161,946宗。累計860,599死亡個案，較上日增加3,908宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 37,707 6,256,449 188,871
意大利 0 270,189 35,491
西班牙 8,115 470,973 29,152
法國 0 323,968 30,666
德國 607 246,015 9,381
中國 8 85,066 4,634
香港 0 4,823（確診/疑似） 90

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【港股市況】恒指黑期升約26點　道指期貨升78點（不斷更新）

下一篇文章

【TikTok拆骨】特朗普重申TikTok須9月15日前售美國業務　且美國須獲得補償
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【恒指夜期】港股再跑輸美股　恒指夜期收市跌100點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】港股再跑輸美股　恒指夜期收市跌100點失守25000關（不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【美股市況】道指升215點　納指再升1.4% Zoom績後飈4成 Tesla配股跌近5%（不斷更新）
【美股市況】道指升215點　納指再升1.4% Zoom績後飈4成 Tesla配股跌近5%（不斷更新）
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存