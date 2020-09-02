▲ 【疫情焦點】全球累計逾2594萬確診 美國累計625萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月2日早上8時，全球累計25,942,519宗新冠肺炎確診病例，較上日增加161,946宗。累計860,599死亡個案，較上日增加3,908宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 37,707 6,256,449 188,871 意大利 0 270,189 35,491 西班牙 8,115 470,973 29,152 法國 0 323,968 30,666 德國 607 246,015 9,381 中國 8 85,066 4,634 香港 0 4,823（確診/疑似） 90

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看



責任編輯︰梁浩碩