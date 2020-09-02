  • 29°C
香港時間 : 2020902日 (三) 09:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok拆骨】特朗普重申TikTok須9月15日前售美國業務　且美國須獲得補償

即市財經 08:17 2020/09/02

分享：

【TikTok拆骨】特朗普重申TikTok須9月15日前售美國業務　且美國須獲得補償

美國總統特朗普表示，已經告知參與字節跳動（ByteDance）海外業務TikTok美國資產出售交易的相關人士，交易必須於9月15日前完成，而且聯邦政府必須「很好地獲得補償」（Well Compensated），否則將被封殺。

目前，尚未清楚美國將如何從交易中獲得資金補償。知情人士透露，白宮正研究從合規成本角度收錢。

早前報道指，字節跳動CEO張一鳴正重新考慮TikTok的選項，並訐估中國政府介入此事的影響。另據報，TikTok美國業務的出售談判，因是否包含核心算法在交易內而變得複雜。

報道日前指，預計字節跳動將以200億至300億美元（約1,550億至2,325億港元）出售TikTok相關業務，兩大潛在買家包括微軟（Microsoft，美：MSFT）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）合組財團，以及甲骨文（Oracle，美：OTCL）。

【TikTok拆骨】彭博：中國政府介入增交易複雜性　字節跳動或放棄出售TikTok

【TikTok拆骨】CNBC：TikTok拆售交易最快周二公布　微軟、甲骨文成大熱

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 特朗普 張一鳴 微軟（Microsoft，美：MSFT） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 字節跳動 抖音

上一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾2594萬確診　美國累計625萬

下一篇文章

【藍籌新貴】藥明生物大股東折讓6.7%再減持　套現61億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【恒指夜期】港股再跑輸美股　恒指夜期收市跌100點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】港股再跑輸美股　恒指夜期收市跌100點失守25000關（不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【美股市況】道指升215點　納指再升1.4% Zoom績後飈4成 Tesla配股跌近5%（不斷更新）
【美股市況】道指升215點　納指再升1.4% Zoom績後飈4成 Tesla配股跌近5%（不斷更新）
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存