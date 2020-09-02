▲ 【TikTok拆骨】特朗普重申TikTok須9月15日前售美國業務 且美國須獲得補償

美國總統特朗普表示，已經告知參與字節跳動（ByteDance）海外業務TikTok美國資產出售交易的相關人士，交易必須於9月15日前完成，而且聯邦政府必須「很好地獲得補償」（Well Compensated），否則將被封殺。

目前，尚未清楚美國將如何從交易中獲得資金補償。知情人士透露，白宮正研究從合規成本角度收錢。

早前報道指，字節跳動CEO張一鳴正重新考慮TikTok的選項，並訐估中國政府介入此事的影響。另據報，TikTok美國業務的出售談判，因是否包含核心算法在交易內而變得複雜。

報道日前指，預計字節跳動將以200億至300億美元（約1,550億至2,325億港元）出售TikTok相關業務，兩大潛在買家包括微軟（Microsoft，美：MSFT）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）合組財團，以及甲骨文（Oracle，美：OTCL）。

【TikTok拆骨】彭博：中國政府介入增交易複雜性 字節跳動或放棄出售TikTok

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責任編輯︰梁浩碩