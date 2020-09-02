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【藍籌新貴】藥明生物跌近2%　大股東折讓6.7%再減持套現61億

即市財經 16:15 2020/09/02

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【藍籌新貴】藥明生物大股東折讓6.7%再減持　套現61億

藥明生物 （02269） 大股東再度減持。藥明生物公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited配售3299.7萬股股份，每股配售價185元，相當於藥明生物上日收市價198.3元折讓6.7%，套現約61億元。

藥明生物股價低開4.4%，開報189.5元，其後跌幅逐步收窄，最終收報194.4元，跌近2%，成交91.9億元。

藥明生物表示，配售完成後，Biologics Holdings持有的公司股權將由已發行股本總額約25.77%減少至約23.35%，WuXi Biologics Holdings Limited將繼續為公司主要股東。

藥明生物獲納入恒指，將成為恒指成分股，藥明生物今年以來股價已累升1倍。

阿里巴巴小米藥明生物入恒指　最新權重變化

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 配售 減持 藥明生物（02269）

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