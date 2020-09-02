▲ 道指升215點港股ADR跌31點 紐約期油升0.4%

道指升215點

美股高收，美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI勝預期，道指收報26645點，升215點或0.8%；標指收報3526點，升26點或0.8%；納指收報11939點，升164點或1.4%。

港股ADR跌31點

港股ADR收報25153點，跌31點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報32.93元，跌0.57元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報546.54元，升7.54元或1.4%。恒指夜期收報24965點，跌100點，低水220點。

紐約期油升0.4%

原油價格回升，美國8月ISM製造業PMI勝預期，反映經濟復甦勢頭強勁，紐約期油收報42.76美元，升0.15美元或0.4%。布蘭特期油收報45.58美元，升0.3元或0.7%。

美滙指數升近0.2%

歐元回軟，帶動美滙指數報92.31，升近0.2%。歐元兌美元報1.192；美元兌日圓報105.93。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金微升

美元回升，金價於近2星期高位回落，紐約期金收報1978.9美元，升0.3美元或0.02%。現貨金於1971美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩