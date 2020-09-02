【美股收市】蘋果領漲 道指彈215點 標指納指續破頂

美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI達56，好過市場預期為54.8，反映經濟復甦勢頭強勁，刺激美股3大指數均以近全日最高位收市，標指納指續破頂。

道指收報26645點，升215點或0.8%；標指收報3526點，升26點或0.8%；納指收報11939點，升164點或1.4%，連升3日。

美國白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)表示，參議院共和黨人下周可能會提出一份價值約5000億美元的刺激法案。與部分民主黨人的談判取得了進展，為州和地方政府籌集資金仍然是談判中最大的困難。

另外，聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)暗示，儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，以應對疫情的新一輪衝擊，推動通脹朝向當局最新引入的指標政策方向發展。

據報美國貿易代表辦公室(USTR)，將延長包括智能手錶、醫學用口罩、藍芽設備等、部分中國進口貨豁免繳付關稅的待遇至今年底。分析相信，上述安排或與中美早前簽定的首階段貿易協定有關，市場繼續觀望兩國關係能否改善。

蘋果（美：AAPL）領漲，彭博報道蘋果要求供應商今年最少生產7500萬部5G iPhone; 顯示儘管受到疫情影響，蘋果仍未下調全年生產預期。蘋果股價升3.98%，收報134.18美元創新高。

特斯拉繼周一正式落實股份1拆5後，昨日隨即宣布配售最多50億美元的股份，將不定期透過配售代理在公開市場上出售若干股份，股價收市跌4.7%，報報475.05美元。

視像會議程式Zoom（美：ZM）上季度淨利潤1.86億美元，按年升33倍，經調整每股盈利92美仙，收入增長逾3倍至6.64億美元。Zoom再上調全年業績指引，股價收市升41%。

轉型為醫藥股的柯達（美：KODK）獲「股壇怪傑」David Shaw旗下對冲基金德劭（D. E. Shaw & Co）入股。截至8月21日，德劭持有超過390萬股柯達，相當於公司5.2%股權，柯達股價再獲炒作，昨日漲22%。

儲局上周宣布放寬通脹目標後，美滙指數走弱，兩年來首次跌穿92關口 ; 惟美國8月製造業PMI勝預期，令美元由低位回升，今晨報92.3。

金價仍強勢。紐約12月期金收報1978.9美元，升30美仙，創自8月18日以來收市新高。

美國製造業數據好過預期，利好油價。紐約期油收報42.76美元，升0.4%；布蘭特期油收報45.58美元，升0.66%。

責任編輯：柯志宏

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