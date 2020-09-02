【金價走勢】現貨金價報1970美元 ETF持倉增速放緩 金價上升勢頭受阻?

▲ 現貨金價試2000美元關失敗，暫企穩1970美元。

美國8月ISM製造業PMI勝預期，帶動美滙指數回升，現報92.21，漲0.04%。金價亦受到拖累，現貨金最新報每安士1970美元，升0.1%。據外電報道，全球黃金ETF持倉增長速度開始減慢，意味金價短期內升勢動力恐不及以往。

根據《彭博》整合的數據顯示，全球ETF持倉在8月份僅約增加了約100萬安士黃金，落後於1月至7月平均每個月增加357萬安士的增幅。在8月第一周過後，最大的黃金ETF——SPDR金ETF（02840）的持倉，只有在3個交易日增加，總資產在8月初攀升至7年高點。

金價自高位回調，惟不少專家仍看好金價未來表現，有「商品大王」之稱的羅傑斯亦抱持同樣看法，詳見【下一頁】

數據顯示，在8月的第一周，投資者增加了約92.3萬安士的黃金ETF持倉量，增持速度放緩或某程度上反映了過去數周大部分時間金價的溫和表現。

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編輯︰侯景成