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【Tesla配股】電動車中概股齊升 理想汽車漲逾一成 小鵬升近半成

即市財經 01:32 2020/09/02

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理想汽車等中國電動車股受資金追捧。

就在Tesla（美︰TSLA）因配股而股價受壓之際，3大電動車中概股均錄得不同程度升幅，美團點評 （03690） 有份投資的電動車公司理想汽車（美︰LI）漲超11.7%，報18.46美元；阿里巴巴 （09988） 有份投資的小鵬汽車（美︰XPEV）亦漲逾4%，高見21.58美元。

另外，有「中國Tesla」之稱，獲騰訊 （00700） 投資的蔚來汽車，股價亦升近4%，報19.78美元。事實上，蔚來股價今年來累積升幅已達4倍，表現僅稍遜於Tesla。而理想汽車及小鵬汽車因近期才上市，而且上市時估值較高，因此累積股價升幅未算太大。

了解更多Tesla配股詳情，請看 ​​​【下一頁】

美股納指再破頂，在美上市的中概股亦普遍上漲，此前入股歡喜傳媒 （01003） 的影片網站bilibili（美︰BILI）漲逾10%，高見52.13美，創歷史新高。

相關文章︰【美股焦點】炒美股唔一定要Tesla　邊隻仲安全又大升？

【Tesla】Tesla計劃組建視頻遊戲團隊 打造汽車娛樂平台

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編輯︰侯景成

理想汽車（Li Auto，美：LI） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 蔚來（美：NIO） 美股 歡喜傳媒（01003） 阿里巴巴－SW（09988） 電動車 中國概念股 美團點評

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