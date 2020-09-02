【Tesla配股】電動車中概股齊升 理想汽車漲逾一成 小鵬升近半成

▲ 理想汽車等中國電動車股受資金追捧。

就在Tesla（美︰TSLA）因配股而股價受壓之際，3大電動車中概股均錄得不同程度升幅，美團點評 （03690） 有份投資的 電動車公司理想汽車（美︰LI）漲超11.7%，報18.46美元；阿里巴巴 （09988） 有份投資的小鵬汽車（美︰XPEV）亦漲逾4%，高見21.58美元。

另外，有「中國Tesla」之稱，獲騰訊 （00700） 投資的蔚來汽車，股價亦升近4%，報19.78美元。事實上，蔚來股價今年來累積升幅已達4倍，表現僅稍遜於Tesla。而 理想汽車及小鵬汽車因近期才上市，而且上市時估值較高，因此累積股價升幅未算太大。

了解更多Tesla配股詳情，請看 ​​​【下一頁】

美股納指再破頂，在美上市的中概股亦普遍上漲，此前入股 歡喜傳媒 （01003） 的影片網站bilibili （美︰BILI）漲逾10%，高見52.13美，創歷史新高。

相關文章︰【美股焦點】炒美股唔一定要Tesla 邊隻仲安全又大升？

【Tesla】Tesla計劃組建視頻遊戲團隊 打造汽車娛樂平台

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成