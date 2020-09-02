【大行點睇】野村叫買這Tesla概念股　目標價上調一半見3字頭

野村發表報告指，汽車零件股敏實集團（00425）下半年將有良好復甦，管理層亦為電動車及先進駕駛輔助系統（ADAS）發展計劃提供更清晰的路線圖。該行將其評級由「中性」上調至「買入」，目標價更由23元大幅上調50％至34.5元，又指是中國汽車零部件領域的首選。

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野村指，雖然出現新冠肺炎疫情，但敏實的歐盟業務仍扭虧為盈，上半年的毛利率比去年下半年上升5.1個百分點至22.8％，主要由於塞爾維亞新工廠的前期及啟動成本攤薄，由於新產品的逐步商業化和代工生產，預計毛利率將在下半年進一步擴大。該行將2020及2021年純利預測分別下調33％及21％；收入預測分別下調18％及16％；毛利率分別下調4及2.8個百分點。

野村指，儘管敏實的潛在訂單很大，管理層仍維持全年80億元人民幣的目標，以確保產品質量。另外，集團在6月進入了電動車Tesla Model Y的供應鏈，預定明年上半年在Tesla的柏林超級工廠進行商業化生產。