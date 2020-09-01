【零售寒冬】敘福樓最後分店月中結業　黃傑龍：答應年年加租仍不獲續租

▲ 黃傑龍向員工宣布結業消息。（黃傑龍facebook圖片）

禁晚市堂食、限聚令等防疫措施重挫飲食業，叙福樓 （01978） 集團主席兼行政總裁黃傑龍今日在Facebook宣布，集團最後1間位於天水圍頌富商場的敘福樓將於9月中正式結業。他在帖文中透露，即使「答應年年加租」，但仍在上周接獲不續租通知。

除敘福樓最後分店結業，位於同一商場的相連MMC牛涮鍋亦因業主拒絕續租，而同樣在9月14日正式結業。

防疫規管難捱 天水圍分店上月蝕幾十萬

黃傑龍表示，上周二（8月25日）接獲領展的不續租通知，翌日馬上到天水圍店與員工交代。他續指，會盡力安排員工到其他分店上班，但考慮到集團已幾近全面退出中餐市場，加上防疫措施仍然生效，估計最終不會有太多敘福樓的員工留低，並強調會按法例計足遣散費。

▲ 敘福樓天水圍頌富商場分店，將於9月14日正式結業。（黃傑龍facebook圖片)

他又透露，單計天水圍分店，8月就虧損數十萬元，3年前重新裝修投資的數千萬元「完全無法歸本蝕晒」，但一定會負起僱主責任，並會找清供應商的尾數。

領展：租約期滿後會引入其他美食品牌

頌富商場屬領展 （00823） 旗下。領展回應傳媒查詢時表示，一直致力加強商場餐飲選擇，擴闊商戶組合，就T Town兩個食肆商舖的現有租約屆滿後，將會引入其他美食品牌。該商場食肆菜餚種類廣泛，現時另有一間中式酒樓，更有多間提供中式及各國美食的食肆。未來會繼續與該商戶保持溝通，以期配合其業務方向及探索其他合作機會。

黃傑龍在Facebook文末亦有補充，指業主在第一、二波疫情時亦有對其減租，對於領展最終選擇不續租「完全冇埋怨」。

▲ 黃傑龍今日下午在個人專頁，公布最後1間敘福樓本月中結業的消息。（黃傑龍facebook圖片）

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編輯：趙穎妍