【限聚令放寬】陳肇始：周五起晚市堂食放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附現有措施安排）

▲ 政府決定繼續有序放寬限聚令措施，逐步延長堂食安排，由晚上9時，調整至晚上10時。

限聚令等社交距離措施安排於本周四到期，港府上周放寬堂食，容許美容院、戲院、戶外運動場重開，也讓市民在戶外運動或郊野公園時毋須載口罩。衛生福利局局長陳肇始表示，政府決定繼續有序放寬限聚令措施，逐步延長堂食安排，由晚上9時，調整至晚上10時，仍限兩人一枱；重開溜冰場以外的遊樂場所、健身中心、按摩院，但溜冰場、遊戲機中心、派對房間、卡拉OK及泳池等仍要關閉。所有措施維期7天至9月10日。

陳肇始稱，市民、業界都對放寬社交距離措施有不同意見，政府評估後覺得可能，同時希望保持市民身心健康，恢復體育活動，有益市民身心健康，市民也有這方面訴求。不過，對於限聚令維持兩人，陳肇始解釋，若同時放寬限聚令兩人的要求，將會增加感染風險。

健身中心重開後，每個健身站、器械或器材最多容納4人，器械要相隔1.5米或有隔板阻隔，每次使用器械後要清潔消毒，連教練在內每一組訓練或課堂最多4人，每個小組之間距離要有至少1.5米，蒸汽浴和桑拿設施要關閉。至於按摩院，床位或座位亦要相隔1.5米或有隔板阻隔，每個被分隔的服務範圍最多兩人，員工提供服務時戴口罩或面罩等防護裝備，所有毛巾和消耗品要每次更換等。室內體育場每小組最多4人。

【15：10】記者會完結。

【15：05】為何不放寬卡拉OK及派對場所？陳肇始指，社區仍有隱形患者及傳播鏈，為平衡社交生活及病毒感染風險，暫時踏出一小步，因此放寬要有序，特別是除口罩的活動。若有條件放寬，將會因應情況適度放寬。完成社區檢測後，會更了解社區感染情況，因可找出隱型患者，令政府更有條件考慮下一步放寬的程度。

【15：03】徐英偉指，籃球、足球等身體接觸較多活動，暫不開放。高爾夫球場打高爾夫球是可以的。

【15：00】對於為何晚市堂食時間延長至10時？陳肇始指，吃飯是不戴口罩的，時間愈長感染風險愈大。

【14：57】普及社區檢測，12時前預約人數達74.5萬。檢測是自願，但愈多人參與愈好，可找出隱形患者，並隔離緊密接觸者等，已進行檢測市民也可予其他市民信心。

【14：50】陳肇始指，現時仍有未知源頭個案，要小心。現階段限制2人聚集較合適，未來會再評估。

【14：48】（2）疫情持續8個月，市民有運動需求，身心健康；（3）必須考慮多項因素，包括流動性需求，但疫情仍未穩定，維持二人限聚令；需要逐步、緩慢放寬，並持續追蹤整體情況。

【14：48】陳肇始指，疫情稍為穩定，雖有零星個案，仍需繼續觀察，放寬現有社交距離限制措施是經過深入考慮，包括考慮（1）開放措施的必要性，例如吃飯是必須的。將晚市堂食時間延至10時，源於部分市民反映他們較晚才晚餐，所以作出微調。

【14：45】民政事務局局長徐英偉表示，全民檢測計劃，有預約後出現達9成。政府需平衡市民參與活動同時，交叉感染風險降至最低，而市民仍需測體溫。9月中後評估社區檢測情況，再決定是否開放更多設施。

以下為現有限聚令相關要求

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報道指，按摩業界早前已表示，其情況與美容院其實類近，爭取政府讓場所重開，業界並有共識制訂十多項防疫守則，包括：客人必須探熱、戴口罩、按摩員為客人服務時穿全套保護衣物、客人之間須保持1.5米距離等。業界日前表示，關閉個多月，令經營者及從業者苦不堪言，不少人要借錢度日。

港府一再強調，全民檢測與放寬防疫措施，兩者不應掛鈎。不過，專家預料，當檢測量增加，發現隱藏患者，會令每日新增確診數字上升。

相關文章：

【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課 其餘班級9月29日復課

【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施 周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看