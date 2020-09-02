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【限聚令放寬】消息：晚市堂食放寬至10時　健身室、按摩院恢復營業（附現有措施安排）

即市財經 11:41 2020/09/02

分享：

現有限聚令等社交距離措施周四到期，消息措港府本周會放寬按摩院營業。

限聚令等社交距離措施安排於本周四到期，港府上周放寬堂食，容許美容院、戲院、戶外運動場重開，也讓市民在戶外運動或郊野公園時毋須載口罩。即使近期本地疫情轉趨穩定，《經濟日報》引述消息指，政府本周在限聚令等安排，只會作很小的微調，放寬個別處所重開，新增與美容室類似的按摩院及健身室。

至於晚市禁堂食方面，消息指，禁堂食時間會微調，由晚上9時，調整至晚上10時。

目前，港府仍然實施二人限聚令、口罩令、多個營業處所停業等社交距離措施。

以下為現有限聚令相關要求

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報道指，按摩業界早前已表示，其情況與美容院其實類近，爭取政府讓場所重開，業界並有共識制訂十多項防疫守則，包括：客人必須探熱、戴口罩、按摩員為客人服務時穿全套保護衣物、客人之間須保持1.5米距離等。業界日前表示，關閉個多月，令經營者及從業者苦不堪言，不少人要借錢度日。

港府一再強調，全民檢測與放寬防疫措施，兩者不應掛鈎。不過，專家預料，當檢測量增加，發現隱藏患者，會令每日新增確診數字上升。

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