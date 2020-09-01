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【美股焦點】埃克森美孚遭剔出道指 研裁員等縮減成措施

即市財經 23:33 2020/09/01

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埃克森美孚正考慮裁員在內的縮減成本措施。

道指周一（8月31日）換馬後，老牌藍籌股、石油企業巨頭埃克森美孚（美︰XOM）亦被踢出。據外電引述埃克森美孚一份內部備忘錄指，受油價低迷影響，公司正在評估上游部門的支出考慮在石油生產部門裁員。

該備忘錄顯示，正在評估其大規模石油勘探和生產業務的削減成本措施，包括裁員。據了解，埃克森美孚寫道︰「我們繼續看到長期的負面市場影響，要求我們做出進一步的改變。」

埃克森美孚此前遭剔出道指，有關道指換馬更多資料，請看【下一頁】

知情人士稱，這項評估計劃在備忘錄中稱為「研究工作」，該評估已經開始，並側重於高成本地區，其中可能包括埃克森美孚總部所在地的美國。備忘錄沒有說可以削減多少個職位或提供時間表。消息稱，埃克森美孚在其石油勘探和生產業務（上游部門）中有大約16500名員工。

埃克森美孚在第二季度虧損超過10億美元。 

相關文章︰【美股焦點】道指新貴Salesforce飆26%破頂 惟擬裁員1000人

【道指變天】埃克森美孚被剔出道指 老牌藍籌退場是宿命

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編輯︰侯景成

美股 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 裁員 美國

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