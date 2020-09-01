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【Zoom股價】Zoom業績振奮市場　資金狂炒「下一隻Zoom」

即市財經 23:05 2020/09/01

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辦公室通訊軟件公司Slack，今年累計升幅未如Zoom及DocuSign，僅升54.7%

肺炎疫情全球爆發，視像會議程式Zoom （美：ZM）受惠「在家工作」及「遠程教學」，收入增逾3倍，全年業績指引亦因而上調。資金正面解讀，大炒Zoom同時，亦出手追入其他受惠疫情爆發的股份，其中潛在績優股，周四 （9月3日）收市後公布業績的DocuSign （美：DOCU） ，以及下周二（8日）放榜Slack （美：WORK）也順勢抽高。

截至本港時間約晚上10時45分，DocuSign股價報261.24美元，大升17.2%、Slack報34.43美元，升4.8%。

【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引　早市升45%市值突破一萬億港元

【美股焦點】股市金融怪傑披露買貨　柯達爆炒升逾4成（第二版）

電子簽名公司DocuSign過往業績甚為亮麗，2018年上市後大受市場追捧，今年以來股價大漲254.3%，顯著跑贏大市。DocuSign首季收入已錄38.8%按年增長，惟市場對其營運表現仍甚有信心，料其次季收入按年可再錄逾三成增速，幅度達35.1%。事實上，過去四個季度中，DocuSign有三次均能突破投資研究公司Zacks宧綜合的市場估算，反映增長動量強勁。

因應業績強勁，據部分外媒統計，DocuSign截至6月底，已成57家對沖基金持倉，較3月時的47家還高。

至於今日同樣報捷的辦公室通訊軟件公司Slack，過往業績雖同樣不俗，首季營運表現亦勝預期，惟卻同時面臨微軟（MSFT）旗下Teams競爭，故今年累計升幅未如Zoom及DocuSign，僅升54.7%。

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編輯：莫亦熙

美股 Slack Technologies（美：WORK） Zoom Video（美：ZM） 基金 對沖基金 在家工作

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