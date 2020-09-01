【Wirecard破產】德國戰後最大商業欺詐案　德國議員介入促展開調查

▲ 德國議員周二在議會提出要求調查Wirecard破產事件，逼使政府披露更多細節。

涉造假數醜聞而破產的德國支付巨企Wirecard，由市值280億美元，最終戲劇性破產，有涉嫌詐騙的前高層現時仍然在逃。外電指，德國議員要求進一步調查事件，逼使政府披露更多有關這宗當地戰後最大宗商業欺詐案的細節。

路透報道，德國議員周二在議會提出調查Wirecard破產事件。發起的議員Fabio de Masi批評「Wirecard是一間假公司」，而事件發展至今大眾一直未能獲取所需的答案。

Wirecard破產前被揭多達19億歐元資金不翼而飛，最終證實造假，公司最終申請破產。原來的管理層包括前行政總裁Markus Braun及其他高層，因涉嫌詐騙債權人32億歐元而被捕，他們均否認指控；而前首席營運官（COO）Jan Marsalek則仍然在逃。

輿論主要認為，Wirecard事件突顯德國對金融機構的監管寬鬆，因此促請展開進一步調查。

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編輯：趙穎妍