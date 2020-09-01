【美股焦點】炒美股唔一定要Tesla　邊隻仲安全又大升？

▲ 墨式燒烤大受市場歡迎

美股焦點每日落在Tesla（美：TSLA）身上，皆因其股價走勢凌厲，最新更有配股消息。

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但其實除了科技股狂升外，美國餐飲股都勁升，或者讀者對一些國際大品牌較熟悉，如Shake Shack（美：SHAK）、麥當勞（美：MCD），又或者近期好hit的中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 。

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其實除了上述的大名外，更有一隻升幅更頗為驚人的餐飲股叫做墨式燒烤（美：CMG），英文全名為Chipotle Mexican Grill。港人未必好熟悉CMG，但在美國是十分受歡迎，有機會到美國旅行，一定要試它的烤餅，真的是十分好味！

目標價看1600美元

在疫情下，其實餐飲業打擊好大，看看香港食肆就知道。墨式燒烤其實也不會例外，但旨在集團轉數快，在疫情下，即刻加強數碼銷售，與外賣餐飲平台如Grubhub、Uber Eats加強合作，以至能夠今年仍然計劃開約100間餐廳，與其他餐飲食肆結業，形成強大對比。

目前墨式燒烤約有2600間，根據市場數據顯示，去年平均每間餐廳大約有220萬美元營業額，今年預算大概是一間餐廳250萬美元營業額。難怪最新有投行Wedbush調升墨式燒烤目標價，由1320美元，升至1600美元。

與美團走勢相似

看到這裏，有否覺得同美團 （03690） 業務有點相似，只不過美團無經營餐廳。若將兩者股價走勢放在一齊看，原來是勁似！美團由3月低位計，翻至今逾3倍；墨式燒烤則逾兩倍多。

相比其他美股，墨式燒烤交投量其實相對較低。但股份過去5年都有回購，所以對股價有一定支持，故相對Tesla又拆股、又配股，財技多多，似乎買入墨式燒烤較為穩健，又可坐上上升軌道。

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編輯︰江麗琦