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【疫市奇葩】Canton Barber理髮店首8月生意　逆市增逾2成

商業 10:00 2020/09/02

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Canton Barber主理人姚漢龍（右）及周誠遠（左）均認為，理髮是一種生活享受，藉理髮、品酒、儀容護理等，為男士打造專屬空間。（Canton Barber提供圖片）

新冠肺炎疫情下不少店舖結業，男士理髮店Canton Barber（港東）卻於銅鑼灣開分店，今年6月正式開幕，目標年底前有盈利。其鰂魚涌店於今年1至8月，生意更逆市按年增2至3成。當中的生意之道是什麼？

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1. 上班族在家工作　攻中產住宅區
Canton Barber主理人姚漢龍（Vinco）認為，疫情下不少人在家工作，上班族變相光顧家附近的理髮店。而鰂魚涌店近太古，主打中產住宅區，生意因而受惠。

2. 市場調查　了解目標客戶群
另一主理人周誠遠（Max）補充，目標客戶群定位為中產，開業前已調查了店舖2公里範圍內，目標客戶群的消費力、喜好、公司類型等，有利生意長遠發展。

Canton Barber鰂魚涌店於今年1至8月，生意逆市按年增2至3成。（Canton Barber提供圖片）

3. 服務取勝　不靠減價吸客
姚表示，一般髮廊剪髮由理髮師負責，洗髮、染髮、電髮則有助理跟進，而在染電髮過程，理髮師或會轉為接待另一客人。不過，Canton Barber的理髮師每個時段只會接待1個客人，所有工序均由理髮師負責，形容理髮師與客人的關係像朋友。

疫情下不少店舖以減價促銷吸客，不過Canton Barber沒有推出任何減價優惠。姚認為，現時剪髮連毛巾熱敷價錢為360元，價錢合理。除了剪髮，亦有剃鬚、修眉等男士儀容護理，一般男士會在店內花40分鐘至個半小時。「客人不會因為便宜一半而一星期剪2次髮。」

除了剪髮，亦有剃鬚、修眉等男士儀容護理。（Canton Barber提供圖片）

4. 品牌聯乘　增知名度
此外，理髮店同時有男士品味象徵的古董眼鏡、日本清酒、泰國草本茶品TE可供購買。與不同眼鏡、清酒等品牌合作，理髮店會於該些品牌的社交媒體中曝光，增加知名度有助生意。

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記者：朱悅瀅

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