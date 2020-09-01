【美國經濟】美國8月ISM製造業PMI達56 遠勝市場預期

美國8月ISM製造業採購經理指數（PMI）為56，遠超過市場預期的54.8，7月份為54.2。8月製造業新訂單指數為67.6，高過7月份的61.5。與此同時，最新公布的7月建築開支按月增長僅得0.1%，差過市場預期的1%。

另外，美國8月Markit製造業PMI終值由53.6下修至53.1。但IHS Markit首席經濟學家Chirs Williamson表示，8月份製造業好轉勢頭進一步增強，表明第三季度生產將從第二季度的急劇下滑中強勁反彈。令人鼓舞的是，新訂單流入量明顯改善，超過了生產速度，導致許多公司難以生產出足夠的產品來滿足需求，通常是因為缺乏足夠營運能力。

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編輯︰侯景成