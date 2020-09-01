  • 30°C
香港時間 : 2020901日 (二) 22:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國經濟】美國8月ISM製造業PMI達56 遠勝市場預期

即市財經 22:02 2020/09/01

分享：

美國8月ISM製造業採購經理指數（PMI）為56，遠超過市場預期的54.8，7月份為54.2。8月製造業新訂單指數為67.6，高過7月份的61.5。與此同時，最新公布的7月建築開支按月增長僅得0.1%，差過市場預期的1%。

另外，美國8月Markit製造業PMI終值由53.6下修至53.1。但IHS Markit首席經濟學家Chirs Williamson表示，8月份製造業好轉勢頭進一步增強，表明第三季度生產將從第二季度的急劇下滑中強勁反彈。令人鼓舞的是，新訂單流入量明顯改善，超過了生產速度，導致許多公司難以生產出足夠的產品來滿足需求，通常是因為缺乏足夠營運能力。

相關文章︰【美國經濟】7月耐用品訂單按月升11.2% 勝預期

【美國經濟】美國7月新屋銷售90.1萬伙勝預期 8月消費信心遜預期

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

經濟 美國 PMI

上一篇文章

【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引　早市升45%市值突破一萬億港元

下一篇文章

【美股焦點】炒美股唔一定要Tesla　邊隻仲安全又大升？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）