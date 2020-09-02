【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「大帽山連姐」年中無休為跑山單車友送暖25載 最緊要大家開心　曾與發哥一起跑山鬥快

「每個人心裡面都有座山，我那座山，是全香港最高的大帽山！行山其實和做人一樣，有上有落，有風有雨，最重要是飲水思源！」

「大帽山連姐」這一句經典廣告對白，相信大家都不會陌生，每次上大帽山，無論是跑山友，抑或是單車友，經過大帽山扶輪公園時，總會不期然走去連姐茶水亭，和連姐打聲招呼，或是買串燒賣，或是為水樽添水，甚至閒談幾句，然後繼續餘下旅程。提起大帽山就會想起連姐，說連姐是大帽山的「代言人」絕不誇張。

▲ 提到大帽山，好自然就會想起連姐。

連姐幾年前開始，與蒸餾水商合作，為山友提供添水服務。她記得有天一班小學生來到茶水亭前，對她說：「連姐，我看了你的廣告，特別帶了水樽上來添水的」。連姐表示能夠將環保訊息帶給小朋友，可以為環保出一分力，減少大眾使用膠樽，覺得很感恩。她坦言賣樽裝水的利潤較高，但憑自己良心去做生意更重要。

講到跑步，連姐表示自己已跑步十多年，在2003年「沙士」當年開始跑，由於自己每天習慣早上約五時起床，覺得大清早去跑步較舒服。連姐表示，以往只在住處樓下公園跑步，但過去十年，在大帽山附近舉辦的跑山比賽漸多，見到愈來愈多人參與感到很開心，於是就嘗試跟著跑，現在一星期會到大帽山山頂「白波」兩至三次。過去兩三年，連姐多數會跑上去，但早前因「口罩令」，戴口罩跑太辛苦而改為行山。她覺得起床後，做運動「出身汗」的感覺很好，既可釋放壓力，又可放鬆心情；而跑山又比跑公園好，因為自己很享受被寬敝的大自然所包圍，就像大自然給予人希望。

▲ 由茶水亭跑上或走上「白波」，已成為連姐開檔前的日常活動。

近年連姐開始參加不同的跑步比賽，包括早兩年的大帽山香港之巔挑戰賽26公里、慈善山跑賽CAN RUN罐頭跑、20公里大帽山精準賽等。在契女周佩欣 (2014年曾以破紀錄的時間12小時52分完成毅行者，成為香港最快的女子毅行者跑手) 帶領下，2018年連姐首次到境外出戰，參加泰國The North Face 100 Thailand 2018 15公里越野賽，最終以兩個多小時完成，獲得年齡組別第三名，成績比預期好，她說主要是當時賽道有點像平常跑開的大帽山山路，有種熟悉的感覺。其後連姐在內地丹霞山跑下人生第一個半馬拉松，但由於當時天氣很熱，狀態一般，最終用了接近三小時才完成。

▲ 2018年連姐首次出征海外，在泰國越野跑賽事勇奪年齡組別第三名。

▲ 2018年連姐在內地丹霞山跑下人生第一個半馬拉松。

雖然近期因應新型肺炎疫情，不少比賽都取消或延期舉行，但連姐仍很期待疫情過後，如有時間會再參加比賽，甚至挑戰全馬賽事。

連姐大帽山茶水亭已開業廿五年，她表示開舖多年有不少難忘事，亦學習了很多，包括2016年年初，嚴寒天氣令大帽山路出現結冰情況，大批遊人及山賽參加者被困，自己連日不眠不休為跑山客及救護人員送暖，至今仍是最難忘的經歷。被問及為何選擇在大帽山開檔，她認為，「緣份」二字以外都難以解釋，而之前則做過街市及工廠等不同類型的工作。她表示很喜愛大帽山的環境，令她有「安心、開心」的感覺，笑說很多跑山客及單車友都會刻意找她，一見到連姐就會說：「連姐好開心見到妳呀！」她很感恩自己及茶水亭已成為大帽山的一個「打卡」地標，覺得大家一起在大帽山就像是一個和睦相處的家庭，坦言廿五年來建立的友情及親情是無價之寶，令自己有動力繼續做。

▲ 每年連姐生日，總會有一大班跑山友到茶水亭為連姐慶祝。

連姐感謝上天的恩賜令到自己有一份這麼好的工作，雖然現在新的茶水亭位置較以前不便，生意少了，但她說這些都不要緊，最重要是賺到友誼、朋友和健康，感謝一直以來有這麼多朋友幫忙及支持她，只要身體健康一定會繼續做下去。她又寄語年輕人都要身體健康，做多些運動，因為身體健康才能貢獻社會，大家一起努力。

▲ 連姐每天搭頭班巴士上大帽山，七時多八時就開檔，風雨不改，年中無休。

如果大家有留意連姐facebook專頁，可以見到周潤發（發哥）是連姐茶水亭的常客，過去三、四年光顧次數至少數十次，今年7月更到檔口和連姐慶祝生日。連姐笑言差不多每星期都會見到發哥一次，又指發哥每次都很早來，想野生捕獲發哥的朋友可以留意（小弟都很想有這個機會）。連姐覺得發哥人品好又親民，當見到其他行山友跑山友，就很自然和他們說：「俾個電話我啦！」就這樣發哥Selfie已駕輕就熟。連姐又指早兩年曾試過行上大帽山山頂「白波」時巧遇發哥，之前也沒有約定，跟著大家即興地由「白波」下山跑往茶水亭，連姐指發哥真的跑得很快，自己都追不上。

▲ 發哥差不多每星期到連姐茶水亭一次，今年七月初曾為連姐慶祝生日。

▲ 幾年前連姐茶水亭增設添水服務後，發哥立即自攜水樽到現場支持。

小弟發覺連姐與發哥都有一個共通點，就是只要令其他人開心，自己就會開心，你快樂所以我快樂的精髓，莫過於此。

後記：連姐，全名江火連，以往報道經常稱呼她做蓮姐，甚至早期她facebook專頁亦以蓮姐自稱，今年搬舖後專頁改稱連姐。訪問時問她喜歡那個稱呼，她笑說無所謂，兩種稱呼自己都開心，她指因為經常掛著蓮子蓉的笑臉，所以常被稱呼為「蓮」姐。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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