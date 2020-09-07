【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬假期 Murray酒店寵物Staycation

當初把專欄命名為Good Food Good Mood，是相信好的食物會為人帶來好心情。相反，在心情好的時候進食，食物也會變得更加美味。一頓愜意的餐宴，食物是其次，「飯腳」才最重要。好的「飯腳」可以是你的愛人、閨密摯友或家人，當然也包括受盡萬千寵愛的毛孩。之前介紹過美利酒店（The Murray）的毛孩假日早午餐，今次趁樂樂八歲生日預訂酒店的「寵兒度假遊」，為牠打造一個難忘的生日假期。

▲ 樂樂精心打扮，到高級酒點慶祝生日

▲ 房間裝潢高級得來又十分型格

▲ 房間裝潢高級得來又十分型格

▲ 房間裝潢高級得來又十分型格

是周末的關係，大堂佈滿正在等候辦理入住手續的本地客，各人手上都抱著小狗。好彩櫃台夠多，不消一會便完成手續。房間類別是studio式N3 Grand Deluxe客房，在梳化與電視之間已經有一處寬敞的空間，可供樂樂跑跑跳跳。梳化後面是King Size睡床，床邊有一扇窗，可眺望滙豐總行中環景致。浴室以雅緻的雲石裝飾，橢圓形浴缸毗連闊落的淋浴區，空間感十足，整體感覺十分豪華，卻又不失時尚風格。房間內鏡比較多，樂樂對此陌生環境感到好奇，興奮地在房間內跑來跑去，每次經過鏡子都會駐足細看鏡內的自己，又舉頭看看我，眼神像發現新大陸似的，十分有趣。

▲ Cotton Tree Terrace主題下午茶

「寵兒度假遊」包括Cotton Tree Terrace主題下午茶，我們到達餐廳後被帶到專為毛孩而設的戶外用餐區；樂樂是這裡的常客，可能認得餐廳環境，知道快將有「好嘢」食，所以乖乖坐在椅子上，靜待美食來臨。下午茶是傳統的兩層架形式，下層放了「煙三文魚三文治」、「鵪鶉蛋卷」、「蟹肉牛油果盒」等鹹點，上層則有「鮮果吉士撻」、「抹茶歌劇院蛋糕」、「果醬夾心曲奇餅」等精緻甜點；樂樂不適宜吃濃味食物，所以「搣」了一些英式鬆餅讓牠過下「口癮」，容易滿足的牠當然吃得津津有味。用餐後在酒店的戶外範圍散步，沿途遇到不少毛孩住客，全都是玩具貴婦及松鼠狗這類小型犬，大家都十分友善，只有「碰鼻鼻」及「互聞」示好，全無大吵大鬧的「曳曳」行為。

▲ Room Service的食物及配套也十分講究

▲ Room Service的食物及配套也十分講究

▲ Room Service的食物及配套也十分講究

▲ Room Service的食物及配套也十分講究

夜幕低垂，又到了晚餐時間。住宿套餐包括HK$900餐飲簽賬額，可選擇於Popinjays或The Tai Pan的戶外用餐區使用。夏日炎炎，毛孩樂樂尤其怕熱，所以我們決定把餐飲簽賬額用於Room Service，在「涼浸浸」的客房內共晉晚餐。服務員在預先「夾定」的時間把食物送到房間，以純熟的手勢迅速把餐桌整理好，端出各款食物，賣相並不比在餐廳內堂食差。前菜選了「法國鴨肝凍」，配著烘得金黃香脆的多士吃，份外香濃幼滑。主菜是「香煎牛柳」；切開厚重的牛柳，生熟程度掌握得剛好，中間的肉是粉嫩的，Room Service的牛扒有如此質素實在令人感到欣慰。甜品選了「藍莓芝士蛋糕」，雖然樂樂不能吃，卻可以讓牠「造樣」拍一張與生日蛋糕的合照。

▲ 早餐選擇非常豐富

▲ 早餐選擇非常豐富

▲ 早餐選擇非常豐富

住宿套餐還包括Cotton Tree Terrace雙人早餐。早餐是半自助形式；自助區域的選擇豐富，包括多款西式包點、粥品、中式點心、香腸煙肉、新鮮水果及果汁。兩版紙的早餐餐牌則有「班尼迪蛋」、「紅燒牛肉麵」、「XO醬炒腸粉」等等菜式，可以無限添食，為住客提供飽足的Good Morning。

「寵兒度假遊」由HK$2,200起，扣除下午茶、早餐及晚餐簽賬額後，房價每晚只是數百元，以美利酒店此等豪華級數來說可謂超值，而「奴隸們」又可籍此為「主子們」締造新鮮的假期體驗，此刻無價！

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