  • 28°C
香港時間 : 2020907日 (一) 08:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬假期 Murray酒店寵物Staycation

名人薈萃 07:02 2020/09/07

分享：

當初把專欄命名為Good Food Good Mood，是相信好的食物會為人帶來好心情。相反，在心情好的時候進食，食物也會變得更加美味。一頓愜意的餐宴，食物是其次，「飯腳」才最重要。好的「飯腳」可以是你的愛人、閨密摯友或家人，當然也包括受盡萬千寵愛的毛孩。之前介紹過美利酒店（The Murray）的毛孩假日早午餐，今次趁樂樂八歲生日預訂酒店的「寵兒度假遊」，為牠打造一個難忘的生日假期。

樂樂精心打扮，到高級酒點慶祝生日

房間裝潢高級得來又十分型格

房間裝潢高級得來又十分型格

房間裝潢高級得來又十分型格

是周末的關係，大堂佈滿正在等候辦理入住手續的本地客，各人手上都抱著小狗。好彩櫃台夠多，不消一會便完成手續。房間類別是studio式N3 Grand Deluxe客房，在梳化與電視之間已經有一處寬敞的空間，可供樂樂跑跑跳跳。梳化後面是King Size睡床，床邊有一扇窗，可眺望滙豐總行中環景致。浴室以雅緻的雲石裝飾，橢圓形浴缸毗連闊落的淋浴區，空間感十足，整體感覺十分豪華，卻又不失時尚風格。房間內鏡比較多，樂樂對此陌生環境感到好奇，興奮地在房間內跑來跑去，每次經過鏡子都會駐足細看鏡內的自己，又舉頭看看我，眼神像發現新大陸似的，十分有趣。

Cotton Tree Terrace主題下午茶

「寵兒度假遊」包括Cotton Tree Terrace主題下午茶，我們到達餐廳後被帶到專為毛孩而設的戶外用餐區；樂樂是這裡的常客，可能認得餐廳環境，知道快將有「好嘢」食，所以乖乖坐在椅子上，靜待美食來臨。下午茶是傳統的兩層架形式，下層放了「煙三文魚三文治」、「鵪鶉蛋卷」、「蟹肉牛油果盒」等鹹點，上層則有「鮮果吉士撻」、「抹茶歌劇院蛋糕」、「果醬夾心曲奇餅」等精緻甜點；樂樂不適宜吃濃味食物，所以「搣」了一些英式鬆餅讓牠過下「口癮」，容易滿足的牠當然吃得津津有味。用餐後在酒店的戶外範圍散步，沿途遇到不少毛孩住客，全都是玩具貴婦及松鼠狗這類小型犬，大家都十分友善，只有「碰鼻鼻」及「互聞」示好，全無大吵大鬧的「曳曳」行為。

Room Service的食物及配套也十分講究

Room Service的食物及配套也十分講究

Room Service的食物及配套也十分講究

Room Service的食物及配套也十分講究

夜幕低垂，又到了晚餐時間。住宿套餐包括HK$900餐飲簽賬額，可選擇於Popinjays或The Tai Pan的戶外用餐區使用。夏日炎炎，毛孩樂樂尤其怕熱，所以我們決定把餐飲簽賬額用於Room Service，在「涼浸浸」的客房內共晉晚餐。服務員在預先「夾定」的時間把食物送到房間，以純熟的手勢迅速把餐桌整理好，端出各款食物，賣相並不比在餐廳內堂食差。前菜選了「法國鴨肝凍」，配著烘得金黃香脆的多士吃，份外香濃幼滑。主菜是「香煎牛柳」；切開厚重的牛柳，生熟程度掌握得剛好，中間的肉是粉嫩的，Room Service的牛扒有如此質素實在令人感到欣慰。甜品選了「藍莓芝士蛋糕」，雖然樂樂不能吃，卻可以讓牠「造樣」拍一張與生日蛋糕的合照。

早餐選擇非常豐富

早餐選擇非常豐富

早餐選擇非常豐富

住宿套餐還包括Cotton Tree Terrace雙人早餐。早餐是半自助形式；自助區域的選擇豐富，包括多款西式包點、粥品、中式點心、香腸煙肉、新鮮水果及果汁。兩版紙的早餐餐牌則有「班尼迪蛋」、「紅燒牛肉麵」、「XO醬炒腸粉」等等菜式，可以無限添食，為住客提供飽足的Good Morning。

「寵兒度假遊」由HK$2,200起，扣除下午茶、早餐及晚餐簽賬額後，房價每晚只是數百元，以美利酒店此等豪華級數來說可謂超值，而「奴隸們」又可籍此為「主子們」締造新鮮的假期體驗，此刻無價！

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : Carmen

欄名 : Good Food, Good Mood

最新專欄文章 更多

【Good Food,Good Mood@iM網欄】充滿活力的英倫特色餐館 KINSHIP週末早午餐
2020/08/31
【Good Food,Good Mood@iM網欄】充滿活力的英倫特色餐館 KINSHIP週末早午餐
【Good Food,Good Mood@iM網欄】首爾米芝蓮二星過江龍 Hansik Goo 新派韓式料理
2020/08/24
【Good Food,Good Mood@iM網欄】首爾米芝蓮二星過江龍 Hansik Goo 新派韓式料理
【Good Food,Good Mood@iM網欄】健康手工粵菜 留家廚房超值外賣套餐
2020/08/17
【Good Food,Good Mood@iM網欄】健康手工粵菜 留家廚房超值外賣套餐
【Good Food,Good Mood@iM網欄】一位難求的Rosewood酒店人氣新餐廳　安坐家中嘆CHAAT高級印度菜
2020/08/10
【Good Food,Good Mood@iM網欄】一位難求的Rosewood酒店人氣新餐廳　安坐家中嘆CHAAT高級印度菜
【Good Food,Good Mood@iM網欄】疫情令百年老店也轉型 蛇王芬小菜靚湯直送到家
2020/08/03
【Good Food,Good Mood@iM網欄】疫情令百年老店也轉型 蛇王芬小菜靚湯直送到家

下一篇文章

【美股焦點】美國勞動節假期　美股周一休市　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元