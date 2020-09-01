【新冠疫苗】60年前悲劇為鑒 推出過急反變災難

▲ 醫學專家指疫苗研發過急或釀成災難，警告美國聯邦政府不要過急推出新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠加緊研發新冠疫苗，美國食品及藥物監管局（FDA）更有意提前審批疫苗。但醫學專家警告，60多年前的卡特疫苗事件（The Cutter Incident）等歷史表明，疫苗急於研發或推出恐釀成災難，警告美國聯邦政府不要操之過急。

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美國FDA局長哈恩（Stephen Hahn）周日（30日）接受外媒訪問時表示，準備在新冠疫苗完成最後一期臨床試驗前，給予緊急使用授權。

但一般情況下，疫苗如要獲得FDA批准，科學家必須安排大量志願者參與臨床試驗，及收集足夠數據證明疫苗安全有效。而FDA顧問通常會分析數據長達數月，才決定是否批准疫苗面世。美國過往也曾因當局過急審批疫苗，而導致大量接種者發生意外的情況。

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卡特疫苗事件（The Cutter Incident）

美國政府於1955年4月12日宣布，首款小兒麻痺症疫苗面世，授權多間藥廠加緊生產大量疫苗。其中一間藥廠Cutter Labs在生產過程中，意外混入活脊髓灰質炎病毒。

美國當時數日內已有超過20萬兒童接種小兒麻痺症疫苗，其中4萬人患脊髓灰質炎，數百人癱瘓，約有10人死亡。政府緊急叫停疫苗接種計劃。

豬流感疫苗事件

美國科學家於1976年預測，一種稱為豬流感的新型流感將會大規模傳播。時任總統福特（Gerald Ford）決定強制接種疫苗，於7個月內安排4,000萬人接種豬流感疫苗。但疫苗懷疑導致數百人感染「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barre Syndrome）。

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華盛頓大學醫學院放射腫瘤學教授金奇（Michael Kinch）表示，上述兩次疫苗事件導致民眾對疫苗更加不信任。他表示當局如在最後階段的臨床試驗完成前審批，是從根本上破壞疫苗程序，會帶來災難。

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責任編輯：鄭錦玲