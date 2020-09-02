【疫市筍盤】呎價萬零蚊頭屋苑最後召集 買家漏夜趕入天水圍購嘉湖山莊

本港疫情有所緩和，多個屋苑交投急反彈，個別屋苑筍盤單位被消化後，近日樓價也逐步回升。不過，仍有屋苑成交回升之餘，樓價卻持續下跌，如天水圍嘉湖山莊就是其中一個例子。不過，隨著疫情進一步放緩，新盤也開始登場，未來樓市氣氛或進一步受帶動，有意入市人士，可從市場仍屬「低水」的屋苑入手，事實上，市場仍有呎價只是萬餘元的屋苑選擇，可趁機會追落後。

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最近嘉湖山莊錄得多宗低價成交個案，部份成交實用面積呎價低於1萬元，難怪吸引大批買家捧場。中原地產高級區域營業經理文家輝表示，疫情緩和下，嘉湖山莊成交急速反彈，8月最後一星期成交量爆升22宗，全月合共錄得45宗成交，較7月彈升41%。

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不過，隨著新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park 3期或快將推盤，嘉湖山莊呈價跌量升的局面，文家輝表示，分行剛促成嘉湖山莊樂湖居11座中層G室成交，實用面積548平方呎，3房1廁間隔，附品味裝修，外望開揚景致，以570萬元沽出，平均實用呎價10,401元，屬市價成交。文家輝指，買家為外區上車客，7月開始睇樓，最近見疫情緩和，之前已參觀的放盤陸續成交，決心加快入市，日前得知上址新放盤，漏夜趕入天水圍睇樓，即被上址開揚景致及雅致裝修吸引，遂即場還價洽購，見業主肯由585萬元減至570萬元，立即拍板入市。



除天水圍外，位於青山公路荃灣段的翠濤閣日前也錄3房套山景戶成交，呎價只是10,811元。中原地產分行經理黃志輝表示，荃灣翠濤閣3座低層A室，實用面積703平方呎，三房套房間隔，享綠悠悠山景，新近吸引家庭客洽購，議價後以760萬元成交，折合平均實用呎價10,811元。黃志輝表示，原業主於2014年以515萬元買入單位，持貨6年易手，帳面賺245萬元，單位期內升值48%。

由長實發展的翠濤閣，雖然屋苑交通不算太便利，但居民可乘邨巴接駁荃灣港鐵站，同時單位實用高率高達9成，也是換樓人士的不錯之選。

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近年樓價升幅明顯的元朗區，也有呎價僅萬餘元的選擇，利嘉閣地產助理分區董事黃永全表示，市場近日錄得元朗朗晴居3座中層D室的二手成交個案，單位實用面積約739方呎，為三房一套間隔，座向東南。是次單位由叫價760萬元微減5萬，以755萬元完成交易，折合實用面積呎價約10,217元。據悉，原業主於2012年12月，以474萬元購入上述單位。持貨約8年，現轉手帳面獲利約281萬元，物業升值約59%。

事實上，朗晴居屬元朗區的二綫屋苑，由屋苑步行至港鐵元朗站少於10分鐘，交通尚算便利。黃永全補充，現時朗晴居有約30個放盤提供，入場價由680萬元起。



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記者：陳詠妍