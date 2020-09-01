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【A股趣聞】TCL科技大股東減持　只因交易員落錯「柯打」？

即市財經 21:12 2020/09/01

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TCL科技與TCL電子為同系公司。

大股東增持或減持股份，並非罕見，不過港股TCL電子 （01070） 的同系公司、在內地上市的TCL科技，今日公布大股東李東生於今日（1日）下午1：03賣出公司500萬股，只是由於「委托的交易員因證券代碼錯誤導致錯誤操作」，而李東生亦於同日下午14：48買回上述500萬股，李東生亦為錯誤操作作出致歉。

根據公告，李東生「錯誤賣出」的的成交金額為35,909,839元人民幣，而之後買入的成交金額為35,764,669.91元人民幣，成功高賣低買，盈利為145,169.09元人民幣，公告未有交代李東生會如何處理相關利潤。內地網民笑言，TCL科技於深圳的上市編號為000100，變化有限，關心李東生到底想賣甚麼股份。

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編輯：謝克迪

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增持 減持 TCL電子（01070） A股 經濟

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