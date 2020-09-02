【三星太子爺】李在鎔再遭檢方起訴　涉嫌非法交易及操縱股價

根據韓國媒體報導，三星太子爺、副會長李在鎔因涉嫌非法交易、操縱股價、虛假披露、會計欺詐以及瀆職等罪名，遭首爾中央地方檢察廳經濟犯罪刑事部起訴。包括前三星未來戰略室室長崔志成、前三星未來戰略室戰略組長金鍾重在內其他10名三星高層也一同遭起訴。

檢方認為，三星旗下兩件公司——三星物產及第一毛織2015年進行合併的過程中，李在鎔等人涉嫌通過散布假信息、公布虛假利好消息、收買主要股東、集中購買公司股操縱股價等一系列非法行為，抬高自己持股比例較高的第一毛織股價，又打壓三星物產股價，推動兩間公司完成合併。當中第一毛織旗下子公司三星生物製劑還涉嫌會計造假，擅自更改會計標準，將公司市值誇大4.5萬億南韓。而這一系列行為都是為了李在鎔接班營造有利環境。

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6月檢察調查審議委員曾經討論針對李在鎔提起公訴是否妥當，最終做出建議終止相關調查、不提起公訴的決定。但檢方仍認為，此案事關重大，且有明確客觀證據，廣受社會質疑，因此最終決定正式起訴訴李在鎔。這是繼2017年李在鎔捲入南韓前總統朴槿惠親信干政案後，再次遭檢方起訴。

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編輯：李勝男