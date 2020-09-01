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京東香港半年銷售額增近3倍 即日啟動「99超級周年慶」香港用戶可享多重優惠

即市財經 21:08 2020/09/01

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京東 （09618） 指，香港地區銷售額保持穩步增長，按年增長近3倍。京東「618」購物節數據顯示，6月1日至18日，香港成交額（GMV）按年增長2倍，用戶數增長超過3倍。

當中最受香港用戶歡迎的商品有食品飲料、電腦數碼、手機；而疫情之下，消費品尤其是食品增長顯著。按地區劃分，新界地區用戶購買力最強，佔整體銷售的38%，其次為香港島。

京東全球售「99超級周年慶」今天啟動   香港消費者可享多項優惠

京東宣布面向全球消費者的京東全球售「99超級周年慶」於今日（9月1日）正式開啟，將持續至13日，京東將貼出「9.9慳錢攻略」和消費者分享如何拎滿千減百商品券。香港消費者可享受免運費服務，即訂單實際支付金額滿99元人民幣以上，且商品計費重量在3kg以內，另有「天天9.9元人幣」秒殺好禮。

京東啟動購物津貼天天領活動，期間消費者每日可領取集券禮包和滿額優惠券，9月9日當天更有神券狂發。另外，京東還推出188元人民幣新人大禮包。

另外，京東全球售海外華人業務開啟「京」動全球計劃，助力中國商家出海，旨在通過供應鏈賦能、大數據賦能、商家賦能、營銷賦能、千萬補貼5方面助力商家實現「一盤貨賣全球」。

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編輯：陳華

香港股票 經濟 商品 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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