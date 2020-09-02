  • 30°C
香港時間 : 2020902日 (三) 17:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】立白旗下朝雲遞交上市申請 殺蟲驅蚊產品是最大收入來源

股樓投資 16:30 2020/09/02

分享：

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（Cheerwin）正式遞交上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利和中金。朝雲集團透過一站式家居、個人及寵物護理產品提供「智慧家居」生活方式，主要涉及7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。

百勝中國賣雞攞第一　但何解中餐會屢戰屢敗？，詳情請按：見下頁

認購9987百勝中國前　不可不知的5件事，詳情請按：見下頁

資料顯示，公司於2015年至2019年的五個年頭，每年均在中國家居護理行業國內企業中位列第一，並在中國家居護理行業全部公司中位列第二，以零售額計，公司於2019年的市場份額為9.4%。朝雲今年首季收入錄7.3億元（人民幣，下同），按年增長13%，經調整純利同樣按年升13%至1.6億元；去年全年收入錄13.8億元，按年升2.5%，經調整純利增長4.9%至1.98億元。

百勝中國吸引力不及農夫山泉？　到底是賣點不夠還是...？，詳情請按：見下頁

值得注意的是，該公司的大部分收益來自殺蟲驅蚊產品。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年3月31 日止三個月，收益的分別68.4%、69.4%、63.3%、70.8%及61.5%來自殺蟲驅蚊產品。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

IPO 香港股票

上一篇文章

【品水師教飲水@iM網欄】蒸餾水、礦物質水、礦泉水 各式各樣的水，分不清隨時飲錯水

下一篇文章

【異動股】母企獲阿里增持 圓通速遞國際今升逾兩倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今日起招股　入場費23,635元為今年新股最貴
【新股IPO】百勝中國9987今日起招股　入場費23,635元為今年新股最貴
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【新股IPO】專家料百勝中國9987上市升幅1成　難複製阿里 京東上升軌跡
【新股IPO】專家料百勝中國9987上市升幅1成　難複製阿里 京東上升軌跡
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%
【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房