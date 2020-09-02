【新股IPO】立白旗下朝雲遞交上市申請 殺蟲驅蚊產品是最大收入來源

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（Cheerwin）正式遞交上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利和中金。朝雲集團透過一站式家居、個人及寵物護理產品提供「智慧家居」生活方式，主要涉及7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。

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資料顯示，公司於2015年至2019年的五個年頭，每年均在中國家居護理行業國內企業中位列第一，並在中國家居護理行業全部公司中位列第二，以零售額計，公司於2019年的市場份額為9.4%。朝雲今年首季收入錄7.3億元（人民幣，下同），按年增長13%，經調整純利同樣按年升13%至1.6億元；去年全年收入錄13.8億元，按年升2.5%，經調整純利增長4.9%至1.98億元。

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值得注意的是，該公司的大部分收益來自殺蟲驅蚊產品。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年3月31 日止三個月，收益的分別68.4%、69.4%、63.3%、70.8%及61.5%來自殺蟲驅蚊產品。

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記者：張以正