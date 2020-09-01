【疫市成交】2組客溱柏爭崩頭 追加2萬入手　呎價1.53萬貴過市價18％

美聯物業元朗朗屏站分行助理區域經理張國成表示，二手市況回暖，筍盤吸引用家爭購，該行剛錄得一宗元朗溱柏二手成交，單位吸引2組買家洽購，其中一組追加2萬元後，成功以417萬元購入中層開放式單位。

成交單位為溱柏9座中層H室，實用面積約272平方呎，開放式間隔，向北享開揚景。張國成稱，原業主月前叫價約415萬元放售單位，未有開放睇樓。由於屋苑樓齡新，加上價格相宜，吸引2組客人洽商承接。

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其中一組買家願追加2萬元促成交易，單位最終以417萬元成交，折合實用呎價約15,331元。資料顯示，原業主於2015年9月以約390萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約27萬元。

據近期成交紀錄顯示，溱柏平均成交實呎價為12,994元，即上述單位較市價高18%。

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記者：李兆明