【新股IPO】百勝中國賣雞攞第一　但何解中餐會屢戰屢敗？

百勝中國（新上市編號：09987）多年來都是靠肯德基和必勝客為主要收入來源，亦靠這兩個品牌佔據內地餐飲業的龍頭位置。不過，其實旗下還有不同的中式餐廳品牌，只是經營情況卻是每況愈下，甚至被指在過去曾換過3個老板，依然難以力挽狂瀾。分析認為，主要是百勝中國一直錯將經營美式餐廳的標準和規模，套用到中式餐廳去做，結果是怎樣，也不用說了吧！

認購百勝中國9987 不可不知的5大因素，詳情請按：【見下頁】

有些分析舉了百勝中國自創的中式速食品牌「東方既白」為例，直言其在內地的市場反應非常一般，即使是2012年購併了火鍋連鎖店「小肥羊」，當時管理層也表明，很大機會會把中國菜做成肯德基的模式和標準，就可以理解到，為什麼昔日收購「小肥羊」會成為公司一個錯誤的歷史。因為往往都是想得很美滿，執行起來卻非如願。終於，小肥羊被百勝中國併購後，很快就宣告在港股退市，更在併購的1年後出現關店潮。

百勝中國吸引力不及農夫山泉？ 到底是賣點不夠還是...？，詳情請按：【見下頁】

專家料百勝中國9987上市升幅1成 難複製阿里 京東上升軌跡，詳情請按：【見下頁】

歸根咎柢，外界多認為百勝中國過於執着在西式速食的經營模式，以為這方面的成功可套用到中式快餐上，結果走上一條兩邊不討好的格局。要知道內地的飲食業競爭是何其大，如今要面對像海底撈這類以服務取悅民心的品牌，百勝中國就更被看低一綫。試想，海底撈當日是靠什麼闖出名堂的呢？

百勝中國9987今日起招股 入場費23,635元為今年新股最貴，詳情請按：【見下頁】

是服務，但快餐又會提供怎樣的優質服務呢！？

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正