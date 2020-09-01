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【營銷策略】希慎集團強化O2O營銷　利園區推中秋網上商店

商業 20:40 2020/09/01

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希慎集團加強線上線下的互動體驗，利用線上商店eShop及線下虛擬商店Virtual Shop的發展優勢，即日起推出中秋網上商店。（希慎集團提供圖片）

中秋將至，為刺激本地消費及為商戶提供更多銷售渠道，希慎集團加強線上線下的互動體驗，利用線上商店eShop及線下虛擬商店Virtual Shop的發展優勢，聯同利園區零售及餐飲商戶推「中秋三重賞」，即日起設立中秋網上商店，而商場更加推雙重購物禮遇。

【疫市營商】O2O 營銷模式　如何救零售？

除了於線上發售多間商戶的中秋應節禮盒，利園區內將加推線下虛擬商店，場內多個數碼電子屏幕將展示中秋網上商店，顧客可即時掌握商戶的應節禮盒資料及優惠詳情，以手機一掃QR Code即可登陸網上商店選購有關商品。商場更加推雙重購物禮遇，除了享有指定中秋禮盒低至7折的優惠外，顧客更尊享10%消費回贈答謝，只需憑單一消費滿HK$500，即可獲HK$50利園區指定電子餐飲禮券，盡享折上折至抵優惠。

首推電子e-Gift送禮

另外，利園區更首推電子e-Gift送禮，顧客只需於Lee Gardens App輸入對方的手提電話號碼，便可將已購買的中秋電子禮券轉贈給好友親朋。顧客只需憑電子禮券於換購期內到有關商店進行兌換。

【營銷策略】apm轉換營銷公關策略　冀將線上顧客帶入實體店

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：蘇穎琪

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