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【零售寒冬】7月份零售跌幅收窄　惟市況未見好轉

商業 20:40 2020/09/01

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本地第三波疫情在7月爆發，限聚令、禁堂食等政策嚴重影響零售表現。（馮漢柱攝）

香港零售市道繼續疲弱，零售業總銷貨價值連跌18個月。7月份臨時估計按年下跌23.1%，雖跌幅輕微收窄，但業界認為情況不等於市況好轉，難料何時見底反升。

【零售寒冬】香港7月零售挫23.1%　優於市場預期

【零售寒冬】業主減租情況不理想　零售協會推電子印花計劃自救

分析師：市況非常嚴峻　續跌3成

本地第三波疫情在7月爆發，限聚令、禁堂食等政策嚴重影響零售表現。星展銀行香港經濟師謝家㬢指出，7月份零售跌幅收窄，主因是去年同月社會事件的影響逐漸浮現，導致低基數效應。在此情況下，零售仍錄逾2成跌幅，反映市況非常嚴峻。

謝認為8月份零售將繼續跌2至3成，再出現挫4至5成的機會不大。他又指，即使疫情回落、限聚令放寬，亦非必然立即刺激消費意欲，故難料市道復甦需時多久。

難斷言最壞時期已過

香港零售管理協會主席謝邱安儀亦強調，雖然疫情漸有回落之勢，街上人流增加，但不能斷言市道的最壞時期已過。她解釋，若今年7月與2018年市況正常時比較，跌幅將超過3成；且8月情況相若。同時，因港人消費意欲維持疲弱，加上疫情反覆，甚至有專家揚言新冠病毒或於冬季再度來襲，難料市道是否觸底。

謝又透露，即使上月在公開信要求各大業主提供援助，但效果不理想，甚至有更多零售商收到業主的律師信、被要求以續約換取租金寬減。經營困難，有接近一半的會員擬在8、9月份讓員工放無薪假、超過三分之一會減薪。她指：「若情況持續，倒閉潮、裁員潮無可避免。」

【零售寒冬】市道最長需18個月復甦　企業顧問：結業、裁員無可避免

零售業界決定自救，了解請按【下一頁

記者：葉泳珊

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