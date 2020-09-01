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【零售寒冬】業主減租情況不理想　零售協會推電子印花計劃自救

商業 20:21 2020/09/01

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香港零售管理協會將推出手機Apps「ShopShop@HK去街買」，電子印花換取禮品。（該協會提供圖片）

零售市況不理想，香港零售管理協會主席謝邱安儀透露，業界至今仍未得到適切租金支援。為了自救，下周將聯同優質旅遊服務協會將推出手機Apps「ShopShop@HK去街買」，以跨品牌手機電子印花吸引顧客。

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下周推出手機Apps　儲印花換禮品

計劃詳情將於9月8日公布。據謝介紹，消費者於合作店舖消費滿250元，即可儲1個印花；以印花換取禮品，包括港鐵車票、亞洲萬里通的飛行里數等。活動為期6個月，目前已有8 個零售類別商店參與，包括時裝飾物、健康護理產品、鐘錶珠寶、食品，以及百貨公司等，合共超過500間商店。

謝邱安儀指，零售商加入平台首3個月費用全免，及後3個月則需收取平台基本營運費用。被問到預期成效，她相信要在正式推出1個月後，才可得悉。謝又呼籲，希望各大零售商加入平台，其他企業亦可贊助禮品，共同支援零售業界。

珠寶業界料折扣幫助不大

香港珠石玉器金銀首飾業商會副理事長劉克斌指，雖暫未得悉有關計畫的消息，但大部分業界已參加旅發局的優惠平台。劉相信，折扣對生意的幫助不大，「消費者對優惠都習以為常。」

他又透露：「8月份生意數字上多返少少」，主要因為金價上升，導致生意有輕微改善；但整體而言，難料何時有望復甦。他相信，即使疫情過去，珠寶業界亦需2至3個月過渡期。

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記者：葉泳珊

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