【俄羅斯疫情】突破一百萬確診 新學期仍如期復課

▲ 俄羅斯突破100萬宗新冠肺炎確診病例，多間學校仍如常復課。

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯突破100萬宗確診病例，成為全球確診病例第四多的國家。但周二（1日）為俄羅斯的新學期，多間學校仍如常復課，首都莫斯科的學校僅要求教職員戴口罩，學童無須佩戴口罩。

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路透社報道，俄羅斯周二再增4,729宗新冠肺炎病例，累計突破100萬人確診。俄羅斯同日再增123人死亡，累計死亡病例增至17,299宗。

但俄羅斯官員表示，目前全國約有167,044宗活躍病例（未痊愈病例），超過80萬名確診者已康復，而俄羅斯累計1.7萬宗死亡病例，死亡數字也較很多歐洲國家低。

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俄羅斯於9月1日開學，總統普京（Vladimir Putin）發表全國電視演說，呼籲全國學生遵守防疫措施。莫斯科為該國疫情重災區，但當局只要求教職員在校內公眾範圍戴口罩，如教師在課室內與學童保持社交距離，更可在授課期間不戴口罩。

至於莫斯科地區的學生則無須戴口罩，但受疫情影響，學校取消新學期的開學儀式，同時限制使用不同的課室，以免來往各課室會增加傳播風險。

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責任編輯：鄭錦玲